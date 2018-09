Microsoft Tambah Performa Edge Versi Android

: Microsoft baru saja menggulirkan update untuk peramban Edge versi Android, berisi sejumlah peningkatan terkait performa peramban ini. Peningkatan tersebut diklaim menghadirkan pengalaman penggunaan lebih mulus, terutama pada gestur cubit untuk zoom.Update untuk peramban versi Android ini hadir dalam versi 42.0.0.2313, dan berbekal perubahan seperti menampilkan halaman situs What's New dan Tips dari Setting dan menu lain secara lebih cepat.Selain itu, pengguna dapat menemukan anotasi yang dibuat di buku, meski tidak berlaku untuk penulisan bentuk bebas PDF, serta performa lebih baik.Jika telah menginstal aplikasi Microsoft Edge pada ponsel Android, pengguna dapat mengunduh update dengan mengakses Play Store dan mengetuk menu tiga garis horisontal pada bar pencarian.Klik pada My apps & games, dan cari update Edge, kemudian klik kotak yang mengusung tanda "Update".Sebelumnya, Microsoft kembali merombak Skype dengan menghilangkan fitur Highlight, fitur serupa Stories pada Snapchat dan Instagram, serta sejumlah fitur lain yang dianggap jarang digunakan.Microsoft dilaporkan ingin menghilangkan beberapa fitur yang kurang populer dan kembali untuk menonjolkan fitur komunikasi Skype.Sementara itu, Microsoft Office Lens baru saja menerima update kecil namun penting, akan memungkinkan pengguna menambahkan teks pada foto mereka. Office Lens memungkinkan pengguna aplikasi versi Android dan iOS mengubah gambar ke file PDF, Word dan PowerPoint.Peluncuran Surface Go pada bulan Agustus lalu menimbulkan perbincangan terkait dengan penggunaan Intel Pentium Gold sebagai prosesor yang mendukung perangkat ini. Paul Thurrott melaporkan bahwa pada awalnya, Microsoft ingin menggunakan prosesor berbasis ARM untuk Surface Go.Namun, Intel melakukan intervensi. Perusahaan pembuat chip itu dikabarkan "memberikan petisi pada Microsoft" untuk menggunakan prosesor Pentium Gold, bukan prosesor berbasis ARM. Sayangnya, tidak tersedia informasi terkait alasan Microsoft tidak menggunakan prosesor ARM untuk Surface Go.(MMI)