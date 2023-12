Erajaya Digital Resmikan Gerai Erafone & More di Kawasan EDC

Advertisement

Jakarta: Jaringan ritel Erajaya Digital terus menambah gerai yang ada di kawasan pusat perbelanjaan Erajaya Digital Complex (EDC) yang berada di Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta. Kini mereka meresmikan hadirnya gerai Erafone & More.Erafone & More sendiri sebuah konsep ritel baru yang diklaim menawarkan lebih banyak perangkat gadget dan elektronik dari merek ternama, serta telah hadir sejak beberapa bulan lalu.Gerai Erafone & More pertama di Indonesia berlokasi di Margonda, Depok, diresmikan pada tanggal 9 September dengan tagline “More Products, More Brands, More Offers”.“Erajaya Digital berbangga karena bisa meresmikan gerai Erafone & More di kawasan EDC yang hadir dengan suasana yang berbeda dari gerai Erafone & More yang diresmikan sebelumnya,” ujar Joy Wahyudi, CEO Erajaya Digital.“Kami meyakini bahwa gerai ini akan menjadi rekomendasi utama bagi pelanggan yang ingin berbelanja gadget hingga perangkat rumah tangga. Pada saat yang sama, mereka bisa berbelanja sambil menikmati pengalaman yang ditawarkan oleh Pantai Indah Kapuk 2.” tuturnya.Pada momen peresmian Erafone & More di EDC, Erajaya Digital menggelar sejumlahaktivitas bagi pengunjung pada tanggal 2-3 Desember 2023.Beberapa diantaranya seperti kompetisi simulator balap dan test drive yang bekerja sama dengan komunitas M Owner Club Indonesia (MOCI) serta penampilan dari grup musik Maliq & D’Essentials, dari Bilal Indrajaya, Hursa dan The Upstairs.Tersedia juga banyak promo menarik seperti diskon hingga Rp5 juta, promo khusus untuk produk Apple berupa diskon hingga Rp5,2 juta, lelang smartphone mulai dari Rp799.000, Samsung Crazy Sale dengan diskon hingga RP14 juta, dan banyak lagi.EDC merupakan retail space seluas 2 hektar yang menjadi pusat gaya hidup digital pertamadan terlengkap di Pantai Indah Kapuk 2.Tempat yang diresmikan pada tanggal 16 September 2023 lalu menawarkan pengalaman berbelanja yang unik melalui jajaran toko dari merek ritel terkenal milik Erajaya Group serta beragam brand terbaik lainnya.