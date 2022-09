Erafone 'Naik Kelas' Pertama Ada di Depok, Bawa Konsep All-in-One

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Erajaya Digital meresmikan Erafone & More, sebuah konsep ritel baru yang diklaim menawarkan lebih banyak perangkat gadget dan elektronik dari merek ternama. Gerai Erafone & More pertama di Indonesia berlokasi di Margonda, Depok, diresmikan pada tanggal 9 September dengan tagline “More Products, More Brands, More Offers.”“Kali ini kami menghadirkan konsep ritel baru, sebuah persembahan untuk pelanggan yang mendambakan tempat belanja produk elektronik dengan pilihan koleksi produk yang lengkap, dari gadget hingga perangkat rumah tangga," kata Joy Wahjudi, CEO Erajaya Digital."Ini sekaligus memanfaatkan potensi pasar yang akan mencapai USD22,9 miliar di tahun ini. Kami yakin bahwa Erafone & More akan menjadi destinasi belanja elektronik baru pelanggan Indonesia berkat pilihan produk dari brand ternama yang lebih beragam, serta penawaran promosi yang lebih berlimpah.”Sesuai tagline, Erafone & More hadir dengan lebih banyak pilihan produk dari berbagai brand ternama untuk memenuhi beragam kebutuhan para pelanggan. Pelanggan akan dimanjakan dengan pilihan smartphone dari Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, realme, vivo dan Infinix.Gerai ini juga menawarkan produk aksesoris dari 1More, Casemate, DJI, Feeltek, Garmin, GoPro, Harman Kardon, Ibacks, iLuv, Imou, IT (Immersive Tech), JBL, Kivee, Lamina, Logitech, Loops, Marshall, Medpoin, Micropack, Microsoft, Monocozzi, Morejoy, Razer, Relance, Roidmi, Sandisk, Segway, Siroca, Stylies, Tacx dan Venom.Pelanggan diklaim bisa menemukan laptop dan televisi dari merek ternama yakni Apple, ASUS, Breadmaster, Konka, LG, Neozen, Nescafe Dolce Gusto, Oxone, Philips, Polytron, Panasonic, realme, Samsung, Sharp, Sony, dan Xiaomi.Selama periode grand opening di tanggal 9-18 September 2022, Erafone & More menghadirkan berbagai promo seperti diskon hingga Rp1.000.000, flash sale, lelang, voucher Eraclub, serta tambahan diskon hingga Rp750.000 dan cicilan 0% hingga 18 bulan.Masyarakat sekitar juga ikut merayakan pembukaan outlet Erafone & More pertama ini melalui rangkaian acara seperti Erafone x Mobile Legends National Tournament pada tanggal 10 September untuk menentukan perwakilan dari Depok dalam babak final yang digelar pada bulan Desember 2022 nanti dan EraFun Bike yang telah digelar pada tanggal 11 September.