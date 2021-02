Single Take Samsung, Satu Fitur Banyak Manfaat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kehadiran kamera smartphone menghadirkan kemudahan bagi penggunanya dalam mengabadikan momen. Mereka tak perlu lagi membawa kamera terpisah dalam setiap kegiatan.Selain itu, teknologi yang memungkinkan hasil foto secara langsung dibagikan ke media sosial turut menjadikan kamera pada smartphone sebagai alat ampuh untuk mengabadikan momen.Karenanya, produsen berlomba menghadirkan inovasi canggih pada kamera yang mendukung smartphone karyanya, termasuk melalui sejumlah fitur, kemampuan, dan bekal sejumlah lensa untuk masing-masing fungsi dan efek.Ditujukan untuk kenyamanan, fitur kini menjadi salah satu hal yang kerap disalahkan pengguna yang melewatkan momen berharga, akibat kebingungan dalam pemilihan fitur, lensa ataupun fungsi yang tepat untuk mendukung makna yang ingin ditampilkan pengguna pada foto.Kehadiran fitur Single Take menjadi jawaban Samsung bagi pengguna yang kerap menghadapi kebingungan tersebut, sebab dengan fitur ini, pengguna dapat mengabadikan momen baik dalam bentuk foto maupun video dengan menekan tombol shutter sebanyak satu kali.Single Take 2.0 mampu menghasilkan sejumlah format gambar, mulai dari foto diam dengan sejumlah efek serta video hasil kurasi gambar terbaik seperti video khas Boomerang, video fast forward, sampai slow motion.Pada Single Take 2.0 pada lini produk Samsung Galaxy S21 Series 5G, pengguna dapat memilih pengaturan video baru seperti Highlight Video dan Dynamic Slow-Mo, sehingga memungkinkan untuk terfokus pada aksi paling menarik dalam gambar diam dan highlight reel.Sebenarnya, fitur ini bukanlah fitur baru Samsung karena sudah tersedia pada Galaxy S20 Series lalu. Namun pada Galaxy S21 Series 5G, Samsung menghadirkan pembaruan bertajuk Single Take 2.0, yang membuka lebih banyak peluang bagi pengguna dalam bereksplorasi secara lebih luas.Dengan satu kali menekan tombol shutter pada kamera perangkat lini produk Galaxy S21 Series 5G, pengguna hanya membutuhkan waktu selama 5 hingga 15 detik untuk dapat memperoleh hasil konten dalam berbagai format.Teknologi kecerdasan buatan (AI) lebih canggih pada Single Take 2.0 ini akan membantu menghasilkan lebih banyak foto dengan kualitas terbaik dalam kurun waktu yang sama jika dibandingkan dengan Single Take generasi sebelumnya.Dukungan AI ini untuk berkemampuan untuk menganalisa lebih banyak hasil foto dalam waktu dalam beberapa detik, sehingga pengguna memiliki lebih banyak peluang untuk hasil foto terbaik.Juga melalui fitur Single Take 2.0, pengguna dapat memilih foto atau video yang terbaik, dan segera mengunggah hasil yang diinginkan ke media sosial, seperti TikTok dan Instagram.(MMI)