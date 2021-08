3 Inovasi Samsung Galaxy Z Fold3 Ini Bikin Produktivitas Maksimal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung Galaxy Z Fold3 5G telah resmi diperkenalkan, mengusung berbagai inovasi untuk perangkat foldable. Selain memberikan layar lipat dan form factor, Galaxy Z Fold3 diklaim menawarkan terobosan penting lainnya.“Samsung merancang Galaxy Z Fold3 sebagai powerhouse bagi konsumen yang mengharapkan cara-cara baru dalam menjalani produktivitas dan menikmati hiburan. Hal tersebut diwujudkan melalui fitur-fitur pertama di perangkat foldable, mulai dari Under Display Camera, sertifikasi IPX8 untuk ketahanan air, hingga S Pen,” ujar Selvia Gofar, Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia.Galaxy Z Fold3 hadir dengan layar utama Infinity Flex Display berukuran 7,6 inci. Kata “infinity” yang digunakan di sini mengacu pada layar penuh tanpa interupsi notch maupun punch hole. Hal tersebut menjadi mungkin berkat teknologi Under Display Camera yang pertama kali hadir di perangkat foldable.Samsung telah merancang teknologi Under Display Camera sedemikian rupa dengan mengurangi jumlah piksel yang berada tepat di atas kamera. Selain itu, jarak piksel yang berada di bagian atas kamera telah dioptimalkan untuk memungkinkan cahaya melewati celah kamera.Layar dengan Under Display Camera di Galaxy Z Fold3 juga dilengkapi teknologi layar Eco 2 terbaru yang membuat tingkat kecerahan layar meningkat 29 persen dibanding Galaxy Z Fold2, namun dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Tak lupa dengan fitur Super Smooth 120Hz.Untuk pertama kali, sertifikasi IPX8 hadir di smartphone foldable. Sertifikasi IPX8 sendiri diberikan melalui uji coba perendaman di air tawar dengan kedalaman sampai 1,5 meter selama hingga 30 menit. Samsung menjaga celah antara bodi dan engsel agar dapat sekecil mungkin.Samsung juga memberikan lapisan karet khusus terhadap komponen elektronik supaya terlindungi dari air yang mungkin masuk. Engsel perangkat diberi lapisan anti karat untuk melindunginya dari potensi korosi.Untuk pertama kalinya juga, Samsung menghadirkan fungsi S Pen pada Galaxy Z Fold3. Ada banyak hal yang bisa digunakan pengguna dengan S Pen di Galaxy Z Fold3 di tengah produktivitas. Misalnya, menulis catatan sambil melakukan panggilan video hingga memeriksa to-do list saat membaca email.S Pen untuk Z Fold3 hadir dalam dua varian, yaitu S Pen Fold Edition dan S Pen Pro. Samsung memastikan bahwa ini adalah pengalaman S Pen terdepan sampai saat ini, membuat pengalaman menulis, menggambar, mengedit dokumen, maupun berkirim pesan menjadi lebih seamless dan intuitif.Galaxy Z Fold3 tersedia di Indonesia dengan harga Rp24.999.000 (12GB/256GB) dan Rp26.999.000 (12GB/512GB). Galaxy Z Fold3 hadir dengan pilihan warna Phantom Black, Phantom Green, dan Phantom Silver.Konsumen yang memesan mulai 29 Agustus 2021 akan dapatkan penawaran khusus hingga Rp5.239.000 yang terdiri dari proteksi Samsung Care+ selama 1 tahun, e-voucher hingga Rp1.500.000 untuk pembelian aksesori di Samsung e-Store, dan cashback dari bank tertentu hingga Rp1.000.000.(MMI)