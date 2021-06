Jumlah Like di Postingan Instagram Bisa Disembunyikan, Begini Caranya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Di akhir bulan Mei, Instagram mengumumkan fitur terbaru yang diklaim bisa membuat platform media sosial menjadi tempat berekspresi tanpa tekanan dari ambisi untuk berburu jumlah Like atau disukai banyak pengguna yang lain.Instagram merilis fitur untuk menyembunyikan jumlah Like di konten atau postingan Instagram. Fitur ini diklaim merupakan hasil penelitian dari sejumlah pihak yang beranggapan jumlah Like di Instagram membuat pengguna merasa gelisah dan memberikan tekanan psikologis, dikutip dari The Verge.Instagram di blog resminya memiliki keinginan kehadiran fitur terbaru tersebut bisa mendorong penggunanya tetap berekspresi tanpa harus tertekan oleh persaingan jumlah Like.Pada akhirnya Instagram ingin platform media sosial mereka menjadi lingkungan yang sehat dan bukan membuat penggunanya menjadi kecanduan oleh hal seperti jumlah Like.Di fitur menyembunyikan jumlah Like postingan Instagram, pengguna bisa tidak melihat angka jumlah pengguna yang menyukai sebuah konten Instagram. Meskipun begitu bisa tetap mengecek siapa saja akun pengguna Instagram yang menyukai atau memberikan Like.Berikut ini Medcom.id sudah membuat panduan cara menyembunyikan jumlah Like di postingan Instagram:1. Buka aplikasi Instagram dan masuk ke halaman profil Instagram Anda sendiri2. Di halaman profil Instagram Anda klik ikon tiga garis yang ada di sudut kanan atas layar3. Di menu yang muncul pilih Settings4. Di halaman Settings yang disajikan selanjutnya pilih menu Posts5. Di bagian paling atas Anda akan menemukan tombol geser bertuliskan Hide Like dan View Counts6. Geser hingga tombolnya berubah warna menjadi biru, tandanya fitur ini sudah aktif.Kini Anda akan melihat bahwa angka jumlah Like dan View di postingan Instagram orang lain tidak lagi muncul. Namun Anda tetap bisa melihat siapa saja yang menyukai atau menonton postingan tersebut dengan menekan teks Others di bagian bawah konten tempat biasa angka Likes muncul.(MMI)