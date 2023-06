Hands On Acer Swift Go 14 OLED

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Seperti yang diketahui, belum lama ini Acer mengumumkan varian Swift terbaru mereka lewat Swift Go 14 OLED. Kemudian, harga laptop tersebut juga sudah dibanderol Rp15.999.000 dan sudah mendapatkan beberapa kelengkapan yang mendukung penggunaan. Oleh karena itu, kami berkesempatan untuk mencoba atau mencoba secara singkat laptop ringan satu ini.Laptop ini sendiri mempunyai ukuran layar sebesar 14 inci OLED. Impresi pertama kami adalah Acer Swift Go 14 ini mempunyai layar yang cukup memukau. Dengan menjalankan visual demo untuk menguji OLED dari layar tersebut, refresh rate yang diberikan juga cukup stabil dan berhasil untuk mengoptimalkan FPS.Dari segi layar, kami juga merasakan adanya teknologi VESA Display HDR TrueBlack 500 sehingga mampu untuk memberikan akurasi warna yang maksimal dan nyaman untuk dipandang.Laptop ini juga sudah ditenagai oleh Intel Evo i7 Gen 13, sehingga laptop ini mempunyai performa yang cukup mumpuni untuk target market mereka. Seperti yang diketahui, Acer memang mengincar para profesional, dan juga mahasiswa untuk menggunakan laptop ini.Berkat dari prosesor ini Swift Go 14 mempunyai efisiensi daya yang cukup maksimal, dan hal ini menjadi salah satu keinginan para target konsumen mereka.Karena ini merupakan Intel Evo, maka mereka juga sudah menghadirkan Intel Unison. Sebuah fitur yang mirip dengan fitur ciptaan Apple, AirDrop.Intel Unison memungkinkan para pengguna untuk menghubungkan smartphone dengan laptop hanya dengan koneksi wifi yang sama. Kemudian, para pengguna juga bisa melakukan pemindahan file dari smartphone ke laptop dengan mudah tanpa harus menggunakan kabel data.Hadirnya Intel Unison para pengguna mampu untuk memonitoring notifikasi smartphone menggunakan laptop, mengangkat panggilan lewat laptop, dan juga mengirim pesan menggunakan laptop. Jadi, fitur ini menjadi fitur yang mampu untuk membantu para pengguna untuk memudahkan mereka melakukan produktivitas.Antarmuka fisik dari Swift Go 14 ini juga menjadi salah satu hal yang wajib diacungi jempol. Seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan dari perangkat next-gen hanya menyediakan USB-C dan biasanya mereka menyediakan 2 port saja.Namun, tidak dengan Acer Swift Go 14. Mereka sudah memberikan antarmuka fisik yang cukup lengkap, mulai dari USB-C, HDMI port, dan juga USB-A. Tidak lupa mereka juga sudah menyediakan audio jack 3.5mm.Jika membahas tentang desain, laptop ini memang mempunyai desain yang cukup simpel, tetapi mereka mampu untuk menampilkan kesan yang elegan dari laptop ini. Selain itu, varian Swift Go memang mengedepankan aspek keringkasan dan keringanan sehingga laptop ini terlihat agak kecil dan mungil dengan bobot berat hanya mencapai 1,32kg.Karena laptop ini berfokus pada mereka yang sering melakukan mobilitas, maka desain ringkas dan ringan menjadi jawaban yang paling dicari. Hal ini dilakukan agar mereka lebih nyaman untuk melakukan bepergian tanpa harus lelah menopang bobot dari laptop tersebut.Dengan menggunakan material dari limbah daur ulang pada bagian touchpad mereka, yakni menggunakan OceanGlass, sehingga yang dirasakan adalah kehalusan saat menggeser cursor melalui touchpad tersebut. OceanGlass sendiri merupakan sebuah bahan yang terbuat dari limbah plastik laut.