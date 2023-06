Acer Pamer Swift Go 14 OLED, Fokus Work From Anywhere

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Secara resmi, Acer Mengumumkan varian terbaru mereka dari Swift Go 14 OLED sebagai laptop dengan desain ringkas dan ringan. Mereka merancang laptop ini untuk para profesional, dan juga mahasiswa dengan kegiatan yang padat dan harus memaksakan mereka agar bekerja diluar ruangan.Laptop ini sudah ditenagai oleh Intel Core Gen 13, sehingga Acer percaya laptop ini mampu untuk membantu sekaligus memenuhi kebutuhan kerja para pengguna. Berkat hadirnya prosesor tersebut maka Acer Swift Go 14 mempunyai kemampuan dalam efisiensi daya, sehingga para pengguna tidak perlu untuk mencari soket listrik untuk mengisi baterai laptop mereka.Desain yang ringkas, tetapi memberikan layar yang dinilai memanjakan mata. Laptop ini mempunyai ukuran layar 14 inci OLED dengan resolusi 2,8K dan kemampuan refresh rate mencapai 90Hz. Kemudian, untuk kecerahan maksimum mencapai 500 nits, sehingga memudahkan para pengguna untuk menggunakan laptop di luar ruangan atau terkena pancaran matahari.Sebagai laptop yang diperuntukkan bagi para profesional, atau kreator maka mereka memang sering menghabiskan waktu di depan layar. Oleh karena itu, laptop ini sudah dibekali dengan sertifikasi EyeSafe yang mampu untuk mengurangi sinar biru dan membuat mata menjadi mudah lelah.Layaknya Swift Series dari Acer, pastinya sudah terkenal dengan bobot yang ringan. Acer Swift Go 14 ini mempunyai bobot hanya 1,32kg, sehingga para pengguna akan lebih nyaman untuk membawa laptop ini bepergian.Dengan desain yang tipis, laptop terbaru ini juga menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan pada bagian touchpad yang sudah memanfaatkan material Ocean Glass.Salah satu selling point dari Acer Swift Go 14 ini adalah dari Webcam yang memberikan kualitas yang cukup memukau. Webcam sudah dibekali dengan dukungan Superclear QHD AI Camera dengan resolusi 1440p. Kemudian untuk mikrofon sudah dinilai jernih berkat dari Acer Purified Voice yang mampu untuk membuat pengalaman conference call menjadi lebih nyaman.Acer Swift Go 14 OLED hadir dengan pilihan RAM 16GB LPDDR5 dan penyimpanan 1TB SSD NVMe serta dilengkapi dengan slot ganda. Dengan teknologi Acer TwinAir dan kipas ganda, laptop ini memberikan suhu 10% lebih rendah dalam berbagai situasi, dengan kemampuan performa yang dapat disesuaikan melalui kombinasi tombol "Fn+F".Acer Swift Go 14 OLED menawarkan konektivitas Wi-Fi 6E untuk koneksi wireless yang memungkinkan pengguna untuk berbagi file dengan cepat dan menikmati pengalaman streaming 4K.Laptop ini dibanderol dengan harga Rp15.999.000 dan sudah dibekali OS Windows 11 dan aplikasi Microsoft Office Home dan student 2021. Pembelian laptop bisa dilakukan melalui toko resmi, distributor resmi, dan e-commerce.