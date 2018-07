WhatsApp untuk iPhone Terhubung dengan Siri

: WhatsApp tengah menggulirkan sejumlah perubahan untuk aplikasi versi iOS, dan update ini menghadirkan fitur terkait Siri. Pengguna aplikasi versi iPhone kini dapat mengirimkan pesan ke grup dengan memanfaatkan Siri.Hingga update terakhir, pengguna WhatsApp hanya dapat mengirimkan pesan via Siri ke chat individual. Mengirimkan pesan ke grup WhatsApp via Siri semudah kedengarannya, pengguna hanya perlu memilih grup yang ingin dikirimkan pesan dan mulai mendikte Siri.Pada akhir pesan, Phone Arena juga menyebut bahwa Siri akan meminta informasi pengguna, sehingga pengguna dapat memberikan izin untuk mengirimkan pesan jika telah puas dengan pesan yang telah dibuat.Update WhatsApp dalam versi 2.18.80 dengan kemampuan pengiriman pesan via Siri tersebut dilaporkan hanya berkapasitas 110MB, dan telah dapat tersedia untuk diunduh pengguna perangkat iOS di App Store.Sebelumnya, dalam rangka meminimalisir penyebaran informasi palsu dan spam, WhatsApp belum lama ini memberikan label pada pesan terusan (forwarded). WhatsApp kemudian memperkuat strateginya dengan membatasi jumlah grup penerima sebuah pesan.Pada awalnya, pengguna bisa meneruskan pesan ke banyak grup. Namun, kemudian, WhatsApp akan menetapkan peraturan baru, yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan hanya satu pesan ke 20 grup di seluruh dunia.WhatsApp juga secara resmi mengintegrasikan stiker pada layanannya, yaitu pada versi beta terbaru aplikasi Android 2.18.218, dalam bentuk preview. Serupa GIF, fitur stiker baru ini tersedia dengan mengetuk tombol emoji, pada sub-bagian stiker baru.(MMI)