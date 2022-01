TikTok Uji Tombol Repost untuk Berbagi Video dengan Rekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: TikTok tengah menguji tombol Repost dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna secara cepat membagikan video kepada pengikut. Fitur baru yang disebut masih dalam tahap pengujian awal, masih belum tersedia untuk pengguna secara luas.Namun, fitur ini dilaporkan Engadget muncul di aplikasi sejumlah pengguna selama beberapa hari terakhir. Dalam pernyataannya, perwakilan TikTok mengungkap saat ini pihaknya tengah bereksperimen dengan cara baru bagi pengguna untuk berbagi video TikTok yang disukai.Fitur ini muncul berupa tombol Repost berwarna kuning didampingi fitur berbagi lain yang tersedia di aplikasi TikTok. Mendistribusikan ulang klip video tidak akan menampilkan video tersebut di profil pengguna.Namun, video tersebut akan muncul kembali di feed For You pada akun rekan atau pengikut. Pengguna juga dapat menambahkan komentar singkat yang akan mendampingi klip sehingga rekan dapat mengetahui alasan pengguna mendistribusikan kembali video tersebut.Fitur repost ini serupa dengan fitur retweet milik Twitter, memiliki kemampuan untuk membagikan ulang video dengan cepat dari feed pengguna dengan tampilan orisinal. TikTok dilaporkan berhati-hati dengan fitur ini, sebab berpotensi membuatnya terlalu mudah untuk mendaur ulang unggahan sehingga dapat mencemari feed For You pengguna.Sebagai pengingat, feed For You TikTok dikenal pengguna menyuguhkan konten yang sangat dipersonalisasi. Hal ini menjadi alasan TikTok dalam membatasi visibilitas repost hanya kepada pengguna yang mengikuti satu sama lain, setidaknya untuk saat ini.Selain itu, TikTok juga tengah mengeksplorasi cara lain untuk mengombinasikan tipe video yang ditonton pengguna di halaman rekomendasi, termasuk membatasi klaster dari konten yang memiliki potensi untuk menjadi masalah.