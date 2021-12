Asus ROG Phone 5s dan 5s Pro Rilis di Indonesia, Pamer Snapdragon 888 Plus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Jeda tiga bulan sejak diperkenalkan pada akhir bulan Agustus, kini dua varian smartphone gaming Asus ROG Phone 5s sudah resmi dipasarkan di Indonesia. Keduanya adalah ROG Phone 5s dan 5s Pro yang menjagokan chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G.Kehadiran keduanya jelas memperkuat dan mendominasi pasar smartphone gaming premium Asus ROG di Indonesia. Beberapa bulan sebelumnya mereka sudah merilis Asus ROG Phone 5 dan ROG Phone 5 Ultimate di Indonesia yang mengandalkan Qualcomm Snapdragon 888.Kesan adanya keterlambatan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan Asus melihat Qualcomm memang baru memperkenalkan chipset Snapdragon 888 Plus 5G di bulan Juli sementara Snapdragon 888 sudah diumumkan pada akhir tahun 2020.Seri Plus sendiri masih diperkenalkan Qualcomm sebagai chipset dengan performa yang ditingkatkan untuk gaming. Snapdragon 888 Plus punya clock speed lebih tinggi yaitu 2,995 GHz atau 3 Ghz dengan menggunakan CPU yang sama dari versi reguler yaitu Qualcomm Kryo 680.Berbeda dengan Snapdragon 888 yang kecepatannya mentok di 2,84 GHz. Performa kecerdasan buatan atau AI di chipset Snapdragon 888 Plus juga diklaim 20 persen lebih canggih. Hal ini didukung kemampuan komputasi yang meningkat mencapai 32 TOPS (Triliun Operation per Second) dari 26 TOPS di versi reguler.Spesifikasi yang ditawarkan Asus ROG Phone 5s dan ROG Phone 5s Pro masih sama dengan versi ROG Phone 5 dan ROG Phone 5 Ultimate termasuk soal desain, kecuali di bagian chipset. Jadi Asus ROG Phone 5s serupa dengan ROG Phone 5 sementara ROG Phone 5s Pro kembar dengan RPG Phone 5 Ultimate.Asus ROG Phone 5s membuka pre-order sejak 5-12 Desember 2021 dengan menawarkan tiga varian kapasitas RAM/memori internal yaitu harga 8/128GB di RP9.999.000, 12/256GB di Rp14.999.000, dan 18/128GB di Rp18.999.000.Asus ROG Phone 5s Pro hanya akan menyediakan satu varian spesifikasi seperti versi ROG Phone 5 Ultimate yaitu kapasitas RAM smartphone terbesar di dunia 18GB dengan memori internal 512GB yang dibanderol Rp18.999.000.