Qualcomm Resmi Luncurkan Chipset Snapdragon 888 Plus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Chipset varian “plus” dari Qualcomm kembali hadie, merek ini baru saja mengumumkan varian lain dari Snapdragon 888 yaitu Snapdragon 888 Plus setelah sempat dikira tidak akan hadir tahun ini. Pengumuman ini disampaikan pada hari pertama acara MWC 2021.Serupa dengan chipset Snapdragon 8 Series Plus generasi sebelumnya, Snapdragon 888 Plus diklaim punya performa yang ditingkatkan sehingga lebih tinggi dari versi reguler atau biasa yang sudah tersedia di smartphone saat ini.Snapdragon 888 punya clock speed lebih tinggi yaitu 2,995 GHz atau 3 Ghz dengan menggunakan CPU yang sama dari versi reguler yaitu Qualcomm Kryo 680. Berbeda dengan Snapdragon 888 yang kecepatannya mentok di 2,84 GHz.Performa kecerdasan buatan atau AI di chipset Snapdragon 888 Plus juga diklaim 20 persen lebih canggih. Hal ini didukung kemampuan komputasi yang meningkat mencapai 32 TOPS (Triliun Operation per Second) dari 26 TOPS di versi reguler.Dikutip dari WCCF Tech, keputusan Qualcom meningkatkan kemampuan AI diduga karena mereka tidak memberikan peningkatan performa dari GPU Snapdragon 888 Plus. Performanya disebut masih sama dengan versi reguler, kemungkinan karena kecepatannya sudah tinggi dan menghindari konsumsi daya berlebih.Jadi Snapdragon 888 Plus memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan Snapdragon 888. Qualcomm sendiri diketahui sudah sejak generasi Snapdragon 855 menyediakan varian chipset versi plus namun kali ini kehadirannya cukup lambat dibandingkan biasanya.Seri smartphone Asus ROG Phone biasa menjadi pelanggan chipset Snapdragon 8 Series Plus namun di peluncuran ROG Phone 5 kemarin semuanya mengandalkan Snapdragon 888 reguler. Belum diketahui seri smartphone yang bakal dirilis dengan Snapdragon 888 Plus.Qualcomm sendiri merilis seri Snapdragon 870 yang menjadi versi refresh dari Snapdragon 865 Plus dengan minor upgrade. Rumor yang beredar Qualcomm sudah menyiapkan Snapdragon 895 yang bakal dipamerkan pada acara tahunan di bulan Desember mendatang.(MMI)