Xiaomi Mi 8 Lite, Smartphone Stylish untuk Penggemar Selfie

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Sebagai seri tertinggi dari rangkaian smartphone Xiaomi, seri Mi hadir dengan spek yang memadai disertai tampilannya yang premium.Dengan perpaduan tersebut, tidak heran jika harganya pun cukup tinggi meski masih berada di bawah smartphone flagship yang spesifikasinya setara. Saat Mi 8 dirilis, Xiaomi turut menelurkan beberapa seri lainnya.Sebut saja seperti Mi 8 SE yang harganya lebih terjangkau, serta Mi 8 Lite sebagai varian yang termurah. Mengusung cita rasa elegan dan premium namun dengan harga ekonomis, lantas apa saja sih keunggulan dari smartphone Xiaomi 8 Lite ini?Perlu diketahui, smartphone Xiaomi 8 Lite ini dirilis di tahun 2018 lalu bersama dengan Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Adapun, Xiaomi Mi 8 Lite adalah varian termurah dari jajaran smartphone seri Mi 8. Berbeda dari kakak-kakaknya (Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, dan Mi 8 SE), Xiaomi Mi 8 Lite menargetkan segmen kelas menengah.Layar smartphone Xiaomi 8 Lite diketahui berukuran 6,26 inci (2.280 x 1.080 piksel) dengan aspect ratio 19:9 dan poni di sisi atas. Head of PR Xiaomi Indonesia, Stephanie Sicilia pada waktu peluncurannya mengatakan bahwa Xiaomi Mi 8 Lite dirancang agar tampil stylish dengan permukaan bodi serba mengkilap.Ada dua pilihan warna yang tersedia di smartphone Xiaomi 8 Lite, yakni Aurora Blue berupa gradasi dari biru ke ungu dan Midnight Black berupa laburan warna hitam glossy."Xiaomi Mi 8 Lite hadir dengan bodi premium dan stylish, smartphone ini didesain dengan empat lengkungan yang sangat cantik dengan kaca 2.5D,"ujar Stephanie kala itu.Selain kamera, Sicilia menjelaskan bahwa smartphone Xiaomi Mi 8 Lite unggul dari sektor desain. Dengan bodi kaca yang mewah, perangkat ini juga dilindungi lapisan Corning Gorilla Glass generasi kelima untuk proteksi tambahan.Stephanie menerangkan bahwa smartphone Xiaomi Mi 8 Lite mengusung tagline Selfie with Style' dengan premium glass body dan finishing yang sempurna. Hadir juga Corning Gorilla Glass 5 tangguh untuk melindungi smartphone ini dari benturan yang tidak disengaja.Pada sektor fotografi, smartphone Xiaomi Mi 8 Lite memiliki konfigurasi kamera utama ganda, yakni 12MP + 5MP yang dibekali software AI dengan Dual Pixel Autofocus. Sementara lensa selfie diperkuat resolusi 24MP lengkap dengan fitur AI Beauty dan AI Portraits.Seperti halnya smartphone-smartphone lainnya dari Xiaomi belakangan ini, Xiaomi Mi 8 Lite turut menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mempercantik jepretan kameranya. AI dipakai di kamera depan untuk mengolah fitur beautify. Sementara, AI untuk kamera belakang mampu mengenali 27 jenis scene pemotretan dan melakukan penyesuaian parameter foto secara otomatis agar hasilnya maksimal.Hadir dengan layar 6,26 inci FHD+ rasio 19:9 yang tersemat "poni" atau notch, smartphone Xiaomi Mi 8 Lite bertenaga chipset Qualcomm Snapdragron 660 berkonsep octa-core yang dipadukan dengan RAM 4GB dan ROM 64GB, serta ditunjang baterai 3.350 mAh. Spesifikasi lainnya dari Xiaomi Mi 8 Lite ini adalah fingerprint bebentuk bundar yang diletakkan di bagian punggung smartphone, port USB type-C, dan OS Android 8.1 Oreo.Di Indonesia, merek Xiaomi saat ini menempati posisi ketiga dalam daftar ‘Top 5 brand smartphone’ di Indonesia. Berdasarkan data IDC, berturut-turut peringkat brand smartphone di Indonesia pada kuartal 3 2020 (Q3 2019; Juli-September 2019). Brand-brand smartphone di data IDC adalah Vivo (24,1 persen), OPPO (21,7 persen), Xiaomi (18,1 persen), Samsung (17,3 persen), dan Realme (14,5 persen).Hasil ini jelas meningkat cukup pesat. Pasalnya, pada kuartal yang sama di tahun lalu, Xiaomi hanya menempati posisi kelima. Berdasarkan data IDC di tahun lalu, berturut-turut peringkat brand smartphone di Indonesia pada kuartal 3 2019 (Q3 2019; Juli-September 2019). Brand-brand smartphone di data IDC adalah OPPO (26,2 persen), Vivo (22,8 persen), Samsung (19,4 persen), Realme (12,6 persen), dan Xiaomi (12,5 persen).Produsen smartphone asal China ini memang dikenal karena kemampuannya memproduksi smartphone dalam berbagai segmen sekaligus, mulai dari entry-level hingga flagship. Salah satu produk smartphone dari Xiaomi yang diminati oleh konsumen di Indonesia hingga saat ini adalah smartphone Xiaomi Mi 8 Lite.Nah, berikut ini adalah ulasan dari beberapa keunggulan smartphone Xiaomi Mi 8 Lite!Terdapat dua kamera dengan sensor yang berbeda di belakang bodi smartphone Xiaomi Mi 8 Lite. Yang pertama beresolusi 12 MP ber-aperture 1.9 dengan PDAF dan yang kedua beresolusi 5 MP dengan aperture 2.0 dengan depth sensor.Berdasarkan ulasan pengalaman pengguna yang ditulis di forum MIUI, hasil bidikan kamera smartphone Xiaomi Mi 8 Lite terlihat cukup bagus di siang hari.Sedangkan pada saat kondisi cahaya rendah, kinerja jepretan smartphone Xiaomi Mi 8 Lite terlihat lebih baik dibanding dengan saudaranya, Xiaomi Mi 8 SE.Sedangkan menurut website Gizto, kualitas hasil tangkapan kamera belakang smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini tergolong memuaskan. Hasil fotonya terlihat bagus meskipun menangkap kamera dalam kondisi mendung. Hasil tangkapan lebih baik jika membidik objek dengan dekat.Kamera belakang dilengkapi dengan flash untuk membantu pengambilan gambar saat kondisi cahaya rendah. Kualitas video yang dapat direkam kamera smartphone Xiaomi Mi 8 Lite hingga 2160p sehingga cukup untuk menghasilkan video yang terlihat detail.Xiaomi juga menyelipkan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dapat digunakan untuk mengenali 27 scene memaksimalkan pemotretan. Video yang dapat direkam pun sudah tergolong mumpuni yaitu kamera smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini dapat merekam dengan kualitas hingga 4K 2160p @30fps.Sedangkan untuk kamera depannya, smartphone Xiaomi Mi 8 Lite memiliki resolusi 24 MP, sebuah sarana yang sangat pas untuk ber-selfie ria. Baik dalam mode portrait dan juga normal, hasil bidikan kameranya tak hanya memanjakan mata tapi juga menawan. Hasil swafoto sama-sama tajam, jernih dan cerah dalam kondisi indoor maupun outdoor.Jika berbicara soal desain, maka sesuai dengan namanya, smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini hadir dengan tampilan warna yang premium dan terlihat muda. Bodi yang tipis ditambah warna dengan gradasi mengilap yang mewah menjadi nilai tambah untuk tampilan desain smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini.Menggunakan kaca pada layar depan dan full metal di bagian belakang, smartphone Xiaomi Mi 8 Lite tampil dengan menawan. Selain itu, desain bentuk smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini membuatnya nyaman untuk di genggam, bodi cukup tipis setebal 7,66 mm. Smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini juga telah menggunakan notch dan bezel-less pada layarnya.Adapun, tombol fingerprint yang berada di belakang smartphone Xiaomi Mi 8 Lite pun tampak mudah dijangkau. Dengan tombol volume dan power diletakkan di sebelah kanan smartphone Xiaomi Mi 8 Lite.Namun, karena menggunakan material kaca membuat bercak jari jadi lebih mudah mengotori permukaan smartphone Xiaomi Mi 8 Lite. Belum lagi, bodi smartphone Xiaomi Mi 8 Lite jadi terasa licin saat berada dalam genggaman.Sebagai solusinya, Xiaomi menambahkan bonus silicon case untuk genggaman yang lebih nyaman plus proteksi terhadap goresan.Memiliki layar IPS LCD berukuran 6,26 inci, terdapat tray SIM card hybrid di sebelah kanan smartphone Xiaomi Mi 8 Lite. Resolusi layar yang digunakan pada smartphone Xiaomi Mi 8 Lite adalah Full HD (1080 x 2280 pixel) dengan rasio 19:9 dan kerapatan pixel yang mencapai 403 ppi.Tidak ada tray khusus (dedicated slot) untuk micro SD sehingga pengguna harus memilih antara memori eksternal atau dual sim card pada slot keduanya. Sementara di bagian bawahnya, tersedia USB tipe C dan speaker.Hanya saja, smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini tidak mempunyai port jack audio 3,5mm untuk mengakomodir penggunaan headset atau earphone.Untuk dapur pacunya, smartphone Xiaomi Mi 8 Lite telah ditenagai oleh chipset Snapdragon 660 yang prosesornya terdiri dari delapan inti. System on Chip (SoC) ini menggunakan delapan inti Qualcomm Kryo 260 64 bit.Sebanyak empat inti berjalan di 2,2GHz, dan empat inti x 1,84GHz. Kryo 260 ini merupakan custom chip dari ARM Cortex-A73.Dari segi GPU, Snapdragon 660 menggunakan Adreno 512 di kecepatan 850 MHz. Smartphone Xiaomi Mi 8 Lite mencetak angka yang cukup mengejutkan saat dilakukan pengujian dengan AnTuTu, yaitu 143643.Hal ini tentunya bagus bagi smartphone kategori menengah dan harga budget seperti Xiaomi Mi 8 Lite. Dengan skor tersebut, smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini sudah memadai untuk bisa menemani penggunanya bermain game-game populer.Smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini juga didukung dua pilihan RAM yang besar, yaitu 4 GB dan 6 GB yang mampu untuk menunjang kegiatan multimedia.Untuk ruang penyimpanan yang diberikan yaitu sebesar 64/128 GB untuk RAM 4 GB, dan 64/128 GB untuk RAM 6 GB. Ruang penyimpanan sebesar itu sudah cukup untuk menyimpan banyak data.Smartphone Xiaomi Mi 8 Lite dipasarkan dengan kapasitas baterai 3.350 mAh yang tidak bisa dilepas. Daya yang diberikan baterai smartphone Xiaomi Mi 8 Lite cukup dapat menunjang kegiatan-kegiatan dasar seperti dalam waktu yang cukup lama.Website igeeekphone.com sudah melakukan pengujian pada baterai smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini. Pengujian pertama yaitu dengan menonton video online dengan pengaturan kecerahan 70%, volume 50%, sisa baterai 68%, dan durasi video yang ditonton adalah 60 menit.Dari hasil tes tersebut didapat bahwa daya baterai hanya berkurang 16% yang artinya baterai smartphone Xiaomi Mi 8 Lite (dalam kondisi full) dapat digunakan untuk menonton video online lebih dari 6 jam.Pengujian kedua adalah dengan memainkan game Jesus Survival: Stimulate the Battlefield. Kondisi baterai saat pengujian adalah 89% dan game dimainkan selama 30 menit. Hasil yang didapatkan yaitu daya baterai berkurang 13 persen.Selain itu, teknologi Quick Charge 3.0 telah dibenamkan dalam bodi smartphone Xiaomi Mi 8 Lite. Hal ini tentu saja keuntungan bagi pengguna karena mereka dapat menghemat waktu untuk pengisian smartphone Xiaomi Mi 8 Lite.Dengan hadirnya fitur pengisian cepat ini, baterai smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ini dapat terisi penuh dalam waktu beberapa kali lebih cepat dibandingkan smartphone sejenis yang tidak menggunakan fitur ini. Perlu kamu tahu, pengisian baterai mulai dari 1%, baterai smartphone Xiaomi Mi 8 Lite bertambah hingga 82% dalam waktu 140 menit.Itulah beberapa keunggulan dari smartphone Xiaomi Mi 8 Lite. Tertarik membelinya?(ROS)