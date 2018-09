Canon PowerShot SX740 HS Sapa Konsumen Indonesia

: Canon resmi mengumumkan kehadiran kamera saku terbarunya, Canon PowerShot SX740 HS, di Indonesia. Kamera ini hadir dengan desain ringkas dan bobot ringan, menargetkan konsumen yang menggemari aktivitas penjelajahan dan travelling."Kamera saku Canon PowerShot SX740 HS yang tipis ini siap membawa fotografi sehari-hari Anda ke level yang berbeda," ujar Canon Division Director Datascrip Merry Harun.Canon PowerShot SX740 HS hadir dengan dukungan prosesor DIGIC 8, zoom tinggi, penguat pencahayaan auto dan perekamanan video 4K. Selain itu, dengan sensor CMOS 20,3 MP dengan ISO tinggi, kamera saku ini diklaim mampu menghasilkan foto berkualitas baik dalam kondisi pencahayaan redup.Kemampuan tersebut juga didukung oleh bekal fitur Dual Sensing IS dan sensor CMOS 20,3MP serta ISO tinggi. Dukungan lensa dengan zoom 24mm-960mm, memungkinkan pengguna berkreasi dalam memotret obyek berjarak jauh.Canon turut membekali kamera saku ini dengan dua pilihan mode berkecepatan pemotretan kontinu berbeda, yaitu mode AF fixed focus berkecepatan hingga 10 fps serta mode AF Tracking dengan kecepatan 7,4 fps.Tidak hanya video beresolusi 4K, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur Time-lapse Movie Mode beresolusi video yang sama.Berbekal konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, pengguna dapat mengirimkan hasil foto secara langsung ke smartphone via aplikasi Camera Connect, baik segera ataupun beberapa saat setelah proses pemotretan selesai, serta melakukan pengendalian saat memotret via smartphone.Selain itu, kamera ini juga berbekal mode Self-Portrait, Video Snapshot, dan mode Food Scene, serta fitur Feature Assist dan Image Transfer Utility untuk mengaktifkan fungsi backup otomatis, dan desain antarmuka pengguna serupa kamera Canon EOS.Kamera ini ditawarkan seharga Rp5.511.000.(MMI)