Poco M3 Rilis di Indonesia, The New Entry-Level Killer

Spesifikasi Poco M3 Prosesor Qualcomm Snapdragon 662 GPU Adreno 610 OS Android 10/MIUI 12 RAM 6GB Memori Internal 128GB Kamera Belakang 48MP+2MP+2MP

Depan 8MP Baterai 6000 mAh + quick charge 18W Layar 6,53 inci FHD Plus Harga Rp1.899.000 (4/64GB)

Rp2.299.000 (6/128GB)

Jakarta: Merek Poco membuat debut di tahun 2021 dengan masih mengusung slogan killer alias 'pembunuh' kompetitornya. Mereka merilis Poco M3 sebagai The New Entry-Level Killer" yang membawa spesifikasi generasi smartphone entry level terbaru di Indonesia.Smartphone entry-level identik dengan harga yang terjangkau, namun spesifikasinya tergolong rendah. Country Director Xiaomi Indonesia, Alvin Tse bahkan menyebut beberapa poin smartphone entry-level yang hampir diusung oleh semua merek."Di Poco ada tiga value yang didapatkan. Berani, menjadi berani untuk pilihan produk, desain, tentang semua yang kita lakukan. Kedua, menjadi pengganggu (distruptif), fokus pad ateknologi yang penting dengan harga tidak terbayangkan," ujar Alvin."Dan tidak kalah penting, menjadi berbeda. Jangan sama dnegan yang lain, mari menjadi sesuatu yang berbeda," tambahnya. Alvin kemudian memperlihatkan aspek yang biasa ditawarkan oleh smartphone entry-level lain serta ingin "dibunuh" oleh Poco M3.Poco M3 sebagai "The New Entry-Level Killer" justru membawa spesifikasi yang bisa dibilang membuat smartphone kelas entry-level naik kelas. Tidak percaya? Buktinya bisa dilihat dari spesifikasi Poco M3 yang dirilis di Indonesia.Poco M3 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 662 padahal jajaran Snapdragon 600 Series umumnya dijumpai pada smartphone kelas menengah. Kebanyakan smartphone entry-level menggunakan chipset Snapdragon 400 Series atau merek lain yang sekelasnya.Di Indonesia, Poco M3 dirilis dengan kapasitas RAM 6GB LPDDR4X. Padahal di kelas smartphone entry-level sebagian bahkan ada yang masih menawarkan RAM 3GB. Poco M3 di Indonesia juga hadir dengan pilihan RAM 4GBSelanjutnya di kapasitas memori internal tersedia teknologi UFS 2.2 dengan kecepatan lebih cepat yang menyediakan kapasitas 128GB dan varian 64GB. Slot Dual-SIM di Poco M3 hadir terpisah dengan slot MicroSD yang bisa dimaksimalkan hingga 512GB.Poco M3 punya desain layar dengan bezel tipis serta ukuran screen-to-body ratio 90,34% berlapis Corning Gorilla Glass. Layarnya punya ukuran 6,53 inci yang sangat lega ditambah resolusi FHD Plus, smartphone entry-level merek lain biasanya hanya menawarkan resolusi HDApabila merek smartphone entry-level lain menyediakan kamera utama 13MP, Poco M3 justru menawarkan kemampuan kamera utama 48MP.Kamera belakangnya terdiri dari tiga kamera belakang, 48MP 4-in-1 Super Pixel, 2MP macro camera, dan 2MP depth sensor atau AI portrait mode yang dilengkapi beragam mode.Poco M3 juga tetap dilengkapi kapasitas baterai besar 6.000 mAh dengan teknologi High Charge Cycle Battery. Usia baterai smartphone ini diklaim lebih panjang karena siklus pengisian yang lebih banyak di suhu tinggi maupun rendah. Ada fitur pengisian cepat 18W USB-C.Smartphone entry-level punya desain yang mirip meskipun berbeda mereknya. Poco tampil berbeda dengan bingkai atau bumper kamera unik bertuliskan POCO.Bodi belakangnya punya permukaan bertekstur seperti kulit yang membuatnya tidak meninggalkan bekas sidik jari. Ada pilihan warna Power Black, Cool Blue, dan Poco Yellow.Poco M3 dengan kapasitas baterai besar punya bodi ringan 198 gram dan ramping tapi tetap menyediakan audiojack 3,5mm dan IR Blaster. Di bagian audio sudah ada Dual Stereo Speaker dan fitur pemindai sidik jari di bagian samping pada tombol Power.Poco M3 di Indonesia dipasarkan dengan harga ritel Rp1.899.000 varian 4/64GB dan Rp2.299.000 yang varian 6/128GB. Keduanya akan dirilis dengan harga perkenalan masing-masing Rp1.799.000 dan Rp2.199.000 pada flash sale tanggal 26 Januari 2020 pukul 10.00 WIB.(MMI)