WhatsApp Beta untuk Windows Sudah Bisa Diunduh

Jakarta: WhatsApp telah mengembangkan aplikasi desktop mandiri untuk perangkat bersistem operasi Windows selama beberapa waktu, dan kini WhatsApp akhirnya meluncurkan aplikasi ini dalam versi beta.Mengutip GSM Arena, aplikasi WhatsApp versi desktop beta kini tersedia untuk diunduh dari toko aplikasi Microsoft Windows. Aplikasi ini berbasis Universal Windows Platform (UWP) dan notifikasi dapat berfungsi meski aplikasi dalam kondisi tertutup.Versi beta ini juga berbekal fitur pad untuk menulis baru, dengan dukungan fungsionalitas untuk multi perangkat, artinya pengguna tidak membutuhkan ponsel untuk masuk ke akun WhatsApp di aplikasi versi desktop.Namun, aplikasi ini masih dalam versi beta, sehingga WhatsApp diperkirakan akan menambahkan lebih banyak fitur di masa depan. Sebelumnya, WhatsApp menjadi salah satu media sosial yang banyak dipakai orang untuk bertukar pesan singkat.Kali ini WhatsApp diketahui tengah mengembangkan fitur populernya, yakni Last Seen atau Terakhir Dilihat. Fitur Last Seen pada WhatsApp berguna untuk menunjukkan kapan terakhir pengguna membuka WhatsApp.Umumnya, informasi yang tertera pada status Last Seen ditunjukkan dalam keterangan waktu berupa hari, jam, dan menit. Sementara itu, Berdasarkan informasi yang beredar, WhatsApp tengah melakukan uji coba dompet digital Novi, memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dan mengirimkan uang secara global via aplikasinya.Pada bulan Oktober lalu, WABetaInfo melaporkan referensi integrasi Novi dalam beta 2.21.22.17. Gambar screenshot yang beredar di internet mengindikasikan bahwa WhatsApp akan menawarkan pengalaman baru.