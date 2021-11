Spesifikasi iPhone 6 Plus Terbaru 2021, Harga 2 Jutaan dan Fitur Berkelas!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

iPhone merupakan handphone canggih keluaran Apple yang selalu menjadi primadona banyak orang. iPhone dikenal memiliki performa dan kualitas terbaik di kelasnya, dan selalu memiliki keunggulan dan daya pikat di setiap serinya.iPhone memiliki desain bodi yang khas dan terlihat mewah, sehingga selain kelebihan performa yang dimiliki iPhone juga memiliki nilai prestise yang tinggi.iPhone generasi awal pertama kali diluncurkan tahun 2007, dan diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Peluncuran iPhone terbaru selalu mendapat sambutan yang tinggi.Sejak tahun 2007 sampai 2021 ini, iPhone terus meluncurkan seri terbarunya dan selalu berhasil mengundang antusias pasar. Setiap produk terbaru iPhone memang selalu dibanderol dengan harga yang cukup mahal, sehingga Anda tentunya harus menyiapkan budget yang tidak sedikit.Harga yang ditawarkan memang sesuai dengan peningkatan fitur dan performa yang akan Anda dapatkan, ditambah lagi nilai prestise yang dimiliki. Namun, bukan berarti iPhone keluaran tahun-tahun sebelumnya sudah ketinggalan zaman dan kalah saing.Salah satunya adalah iPhone 6 Plus yang rilis tahun 2015 lalu, saat ini harga iPhone 6 Plus sudah lebih terjangkau namun memiliki spesifikasi yang masih mumpuni. Berikut harga dan spesifikasi iPhone 6 Plus terbaru tahun 2021.Saat pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015, harga iPhone 6 Plus dibanderol seharga 12 jutaan. Kemudian di tahun 2021 ini, harganya turun drastis, yaitu mulai dari 2 jutaan di Blibli. Penurunan harga ini tentunya tidak berpengaruh terhadap kualitas yang dimiliki. iPhone 6 Plus tetap menjadi produk terbaik di kelasnya dengan berbagai keunggulan yang tidak ketinggalan zaman.Spesifikasi dan keunggulan pertama dari iPhone 6 Plus dilihat dari segi desain. iPhone 6 Plus memiliki desain yang ergonomis dan pas digenggam. Secara keseluruhan, desain ponsel yang satu ini masih menggunakan desain lawas iPhone dengan tampilan layar yang tidak penuh. Meski demikian, iPhone tetap selalu menjanjikan desain ponsel yang terlihat mewah dan menarik. Desain iPhone 6 Plus ini lebih tipis dibanding pendahulunya.Pada bagian sudutnya dibuat lebih tumpul dengan lekukan yang indah dan terlihat elegan. Secara keseluruhan, desain iPhone 6 Plus ini mampu memberikan kepuasan untuk dilihat dan kenyamanan untuk digenggam. Material yang digunakan adalah kombinasi baja antikarat dan aluminium. Kemudian untuk resolusi layarnya, iPhone 6 Plus hadir dengan ukuran 5.5 inch dan kerapatan 401 ppi. Kualitas layar ini mampu menghasilkan kualitas visual yang jernih.Spesifikasi selanjutnya yaitu performa prosesor iPhone 6 Plus yang masih mumpuni sampai saat ini. iPhone 6 Plus menggunakan chipset Apple A8 Dual Core dengan kecepatan 1.4 GHz yang dirancang untuk menjalankan banyak tugas dengan lancar berkat dukungan layar yang juga cukup lebar. Meskipun menghasilkan performa yang sangat baik, iPhone 6 Plus ini tetap efisien dalam konsumsi daya baterai.Tak hanya itu, untuk lebih meningkatkan performanya, chipset Apple A8 juga didukung dengan Coprocessor M8. untuk grafisnya, iPhone 6 Plus menggunakan PowerVR GX450 yang mampu menampilkan kualitas video HD dan mendukung visual yang mulus tanpa lag untuk bermain game. Kemudian untuk memori internalnya tersedia 3 pilihan, yaitu 16GB, 64GB, dan 128GB dengan RAM berukuran 1GB.Berbagai ponsel keluaran Apple memang dikenal mempunyai kualitas kamera yang bagus dan hasil gambar atau video yang jernih. Saat ini kualitas kamera sangat penting dalam menunjang berbagai kegiatan, mulai dari kepentingan hiburan dan selfie hingga video conference.Oleh karenanya, iPhone 6 Plus ini masih mumpuni untuk dijadikan sebagai perangkat utama Anda. iPhone 6 Plus mengusung kamera utama beresolusi 8 MP dan kamera depan 1.2 MP. Meskipun tidak terlalu besar, namun kualitas kamera iPhone memang tak perlu diragukan. Kamera depannya sudah dilengkapi fitur pendeteksi wajah yang mampu mengambil 10 foto beruntun dalam 1 detik. Kamera belakangnya mampu merekam video beresolusi 1080p.Daya baterai yang ditanamkan dalam iPhone 6 Plus ini sebesar 2915 mAh. Kapasitas baterai ini mampu mendukung semua kinerja dan performa iPhone 6 Plus ini dengan optimal. iPhone 6 Plus ini juga mendukung jaringan 4G LTE yang tidak ketinggalan zaman. iPhone 6 Plus ini juga dilengkapi dengan fitur fingerprint yang bisa membuat ponsel Anda menjadi lebih aman. Sistem operasi iPhone 6 Plus bisa ditingkatkan hingga sistem operasi iOS 10 dan sudah didukung dengan layanan iCloud yang memungkinkan Anda untuk menyimpan data-data penting secara online dan bisa diakses kapanpun dimanapun. Disamping itu, iPhone 6 Plus ini juga telah dilengkapi aplikasi tambahan seperti aplikasi kesehatan yang bisa menjadi indikator kesehatan Anda.Itulah beberapa spesifikasi dan keunggulan iPhone 6 Plus tahun 2021. Spesifikasi dan keunggulan tersebut masih mumpuni untuk Anda gunakan dalam pemakaian sehari-hari. Selain segudang fitur yang masih mumpuni, iPhone juga selalu menjanjikan nilai prestise yang lebih tinggi dibandingkan merk ponsel lainnya.Yuk, segera beli iPhone 6 Plus ini melalui aplikasi Blibli dan dapatkan berbagai promo menarik serta metode pembayaran yang mudah dan aman.