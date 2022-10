Begini Spesifikasi Infinix Zero 20, Kamera Depan 60MP Belakang 108MP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tidak hanya memperkenalkan Infinix Zero Ultra di Indonesia, merek satu ini juga meluncurkan model turunannya yaitu Infinix Zero 20. Di sini ditawarkan spesifikasi yang lebih terjangkau disesuaikan dengan harganya.Apabila Infinix Zero Ultra dibanderol Rp6.499.000, Infinix Zero 20 justru dipatok harga Rp3.399.000 namun tetap memiliki keunggulan alias daya tarik. Pertama, di bagian kamera depan dan belakangnya.Infinix Zero 20 punya kamera depan 60MP dilengkapi OIS dan kamera belakang 108MP. Di bagian belakang ada tiga kamera yang dua di antaranya adlaah kamera ultrawide 13MP dan sensor depth 2MP.Smartphone ini menyediakan kamera yang menjadi modal untuk menciptakan konten berkualitas. Layar Infinix Zero 20 juga sudah menggunakan panel AMOLED di ukuran 6,7 inci resolusi FHD+ yang menawarkan pengalaman visual memuaskan di mata penggunanya.Soal dapur pacu, Infinix Zero 20 tidak bisa dianggap remeh. Di sini mengandalkan MediaTek G99 yang diklaim memiliki kinerja mumpuni tapi konsumsi daya efisien. Kapasitas RAM yang dimiliki yaitu 8GB dengan memori internal 256GB.Kapasitas baterai Infinix Zero 20 adalah 4.500 mAh dengan fitur fast charging berdaya 45W. Hal ini yang membuatnya berbeda dari Infinix Zero Ultra. Meskipun begitu spesifikasi yang ditawarkan termasuk sangat menarik untuk smartphone di kelas harga Rp3-4 juta.“Seri Zero selalu mendorong batas-batas inovasi dan memberikan kinerja yang efisien danpengalaman premium melalui efisiensi pengisian daya, chipset yang kuat, tampilan yangmengesankan, antarmuka pengguna yang ditingkatkan, serta kemampuan fotografi dansinematografi yang canggih,” tandas Regional Marketing Manager SEA Infinix, Sergio Ticoalu.