Binar Academy Kini Ada di BSD City

Binar Academy membuka akademi baru di The Breeze, BSD City. Pada awalnya, akademi Binar hanya ada di Yogyakarta.Namun, melihat tingginya minat masyarakat untuk ikut belajar untuk menjadi programmer, Binar melakukan ekspansi ke Jabodetabek dan sekitarnya. Selain itu, Binar juga mengembangkan komunitas. Saat ini, komunitas Binar telah ada di Bandung, Batan, Semarang, Kupang, dan Ambon.Pendiri Binar Academy, Alamanda Shantika menjelaskan bahwa Binar menawarkan program beasiswa sehingga para murid bisa belajar coding dengan gratis.Namun, ada tes yang harus dilewati untuk masuk ke dalam program beasiswa itu. Wanita yang akrab dengan panggilan Alamanda itu mengatakan bahwa tes yang diberikan kebanyakan bertupa tes logika.Namun, dia mengatakan, dari 10 ribu orang yang mendaftar untuk masuk ke program beasiswa Binar, hanya 400 orang yang berhasil lulus."Standarisasi kita sangat tinggi, karena tempat kita juga terbatas," kata Alamanda ketika ditanya mengapa jumlah orang yang masuk ke dalam program beasiswa sangat sedikit."Soal kita memang sulit banget. Kita benar-benar menyeleksi anak-anak yang mendapatkan beasiswa."Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang ingin belajar di Binar Academy tapi tidak lulus tes? Binar Academy menyediakan kelas berbayar yang dinamai Binar Plus.Meskipun sebagian dari kurikulum program beasiswa dan Binar Plus ini sama, ada beberapa hal yang hanya bisa ANda temui pada program Binar Plus. Program Binar Plus ini baru diadakan di cabang The Breeze. Gelombang pertama diadakan pada awal Desember lalu.Binar Academy bukanlah satu-satunya sekolah pembelajaran coding di BSD City. Namun, Alamanda tidak khawatir dengan hal ini."Dengan kolaborasi, bukan kompetisi, kita akan bisa membantu lebih banyak orang," kata Alamanda. "Saya tidak khawatir karena ada banyak sekolah coding di sini, karena orang yang harus kita bantu itu banyak. Kita tidak bisa bergerak sendiri."Selain Binar Academy sebagai program beasiswa dan program berbayar Binar Plus, Binar juga menawarkan beberapa produk lain, seperti Binar Career Hub.Di sini, Biar Academy bekerja sama dengan startup sehingga programmer yang ditelurkan oleh Binar Academy akan langsung bisa bekerja di startup.Ini merupakan simbiosis mutualisme, mengingat maraknya startup di INdonesia berarti kebutuhan akan programmer juga semakin tinggi. Binar Academy juga mengadakan Binar Masterclass untuk para pekerja tingkat Manajer.Irawan Haraha, Digital Hub Project Leader Sinar Mas Land menjelaskan rencana perusahaan untuk menjadikan BSD City sebagai Silicon Valley di Indonesia.Untuk melakukan itu, dia mengatakan, maka merka perlu membangun ekosistem yang memadai. Karena itulah, BSD City berusaha untuk menarik perusahaan teknologi ternama seperti Apple dan Huawei, startup seperti Qlue dan Bilna, untuk membuka kantor di BSD City.Selain itu, BSD City ingin juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dan startup teknologi itu memiliki akses ke talenta yang memadai.Karena itulah, mereka mengajak akademi coding seperti Binar untuk membuka cabang. Beberapa akademi coding lain yang ada di BSD City antara lain GeekFarm dan Purwadhika.(MMI)