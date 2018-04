Melihat Strategi AWS Amankan Perangkat IoT

Sejak sekitar dua tahun yang lalu, penggunaan perangkat Internet of Things mulai menjadi populer di Indonesia.Perangkat IoT tidak hanya bisa digunakan di kalangan konsumen untuk membangun smart home -- ketika berbagai perabot rumah, mulai dari colokan listrik hingga lampu terhubung ke internet dan dengan satu sama lain -- tapi juga di kalangan pelaku usaha.Habibi Garden dan eFishery adalah dua startup yang memanfaatkan teknologi IoT untuk membantu petani dan peternak ikan mendapatkan hasil yang maksimal. Sayangnya, sama seperti teknologi lainnya, penggunaan IoT bukannya tidak memiliki risiko.Dalam AWS Summit, Ian Massingham, Global Head of Technical & Developer Evangelism, Amazon Web Services mengatakan ada dua alasan mengapa keamanan perangkat IoT sangat penting."Pertama, perangkat IoT tidak hanya mengumpulkan data dari dunia nyata, tapi juga dapat memengaruhinya," kata Massingham saat ditemui di Singapore Expo."Kedua, perangkat IoT biasanya ada dalam jumlah yang sangat banyak, memberikan kesempatan pada kriminal siber untuk melakukan DDoS (Distributed Denial of Service) menggunakan perangkat IoT."DDoS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat situs atau layanan berbasis internet tidak bisa diakses dengan membanjirinya dengan trafik.Salah satu kasus serangan DDoS terbesar yang pernah terjadi adalah pada Dyn pada akhir 2016. Lumpuhnya Dyn membuat beberapa layanan ternama -- seperti Twitter -- tidak bisa diakses.Menyadari pentingnya keamanan untuk perangkat IoT, AWS menawarkan dua layanan keamanan, yaitu AWS IoT Device Defender dan AWS Shield."AWS IoT Device Defender memungkinkan pengguna untuk memonitor perangkat IoT dan bisa mendapatkan notifikasi ketika anomali terdeteksi," kata Massingham.Layanan ini juga membantu pengguna perangkat IoT untuk memperbarui firmware dari perangkat miliknya. Dengan begitu, celah keamanan yang mungkin ada pada perangkat bisa ditutup.Sementara itu, AWS Shield bertujuan untuk melindungi aplikasi yang menggunakan layanan cloud AWS dari serangan DDoS. "Jika Anda menyimpan aplikasi di cloud, AWS Shield akan melindungi aplikasi Anda dari DDoS," katanya. AWS Shield adalah layanan gratis yang akan didapatkan oleh semua aplikasi yang tersimpan pada cloud AWS.Jika tidak puas dengan Shield, Massingham berkata, AWS menyediakan Shield Advanced, layanan keamanan berbayar yang akan menawarkan perlindungan ekstra pada aplikasi dari serangan secara real-time."Jika Anda punya layanan sangat penting yang memerlukan perlindungan paling aman dari DDoS, Anda bisa memanfaatkan layanan ini," ujarnya.IoT Device Defender hanya bisa digunakan jika manufaktur perangkat memanfaatkan IoT Core milik AWS. "Karena Device Defender bekerja dengan mengawasi trafik antara perangkat IoT dengan Core," ujarnya.Meskipun tidak bisa melindungi semua perangkat IoT, keberadaan layanan keamanan dari AWS ini bisa membantu untuk mengatasi masalah keamanan pada perangkat IoT.(MMI)