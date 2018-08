Soal Brand Ambassador, Honor Lebih Pilih Atlet

Peran brand ambassador bagi sebuah merek dinilai penting. Sosok tersebut dianggap sebagai citra dari merek. Industri smartphone juga sangat dekat dengan sosok brand ambassador.Apabila di Indonesia merek smartphone selama ini merekrut artis sebagai brand ambassador, pandangan berbeda coba ditunjukkan oleh Honor yang tengah agresif di Indonesia dengan merilis Honor 10 beberapa waktu lalu.Di negara asalnya, Tiongkok, Honor merekrut atlet sebagai brand ambassador. Salah satu atlet perwakilan Tiongkok di Asian Games 2018 bernama Sun Yang merupakan brand ambassador Honor.Sun Yang merupakan atlet renang yang dan pernah juara Olimpiade tiga kali berhasil memenangkan renang gaya bebas 200 meter pada Asian Games ke- 18 hari Minggu lalu. Ia juga meraih Golden Grand Slam dalam kategori 200, 400, dan 1.500 meter dari Asian Games, dan The World Championship.Alasan Honor memilihnya sebagai brand ambassador di Tiongkok karena profesi dan prestasinya sesuai dengan slogan Honor "For The Brave" yang juga berusaha menginspirasi generasi muda untuk berani mengejar impian mereka.Pada 2012, Sun Yang mendapat predikat sebagai orang pertama dari Tiongkok yang memenangkan Medali Emas Olimpiade pada cabang olahraga renang. Pada 2012, Sun Yang mendapat predikat sebagai orang pertama dari Tiongkok yang memenangkan Medali Emas Olimpiade pada cabang olahraga renang."Keberhasilan Sun Yang bukanlah hal yang kebetulan terjadi, dan Honor merasa sangat bersyukur dapat bekerja sama dengan Sun Yang di Tiongkok," ungkap Presiden Honor George Zhao melalui akun media sosial Weibo.Zhao rencananya akan memberikan penghargaan atas prestasi Sun dengan memberikan smartphone terbaru mereka yakni Honor Play , termasuk kepada atlet perwakilan Tiongkok yang berprestasi di laga Asian Games 2018.(MMI)