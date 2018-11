Aplikasi Digital Wellbeing Masuk Pixel dan Android One

: Aplikasi Digital Wellbeing karya Google kini tersedia dalam versi beta. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengawasi penggunaan ponsel Android harian, dan aplikasi yang terpasang dalam ponsel.Pengguna juga dapat menghitung jumlah waktu yang dihabiskan pada aplikasi tertentu, melacak jumlah pemberitahuan yang diterima dalam satu hari, dan sebagainya.Versi ke-10 dari aplikasi ini dapat diinstal via Google Play Store di perangkat Pixel dan Android One pengguna sistem operasi Android 9.0 Pie.Update aplikasi Digital Wellbeing juga termasuk peningkatan untuk perilaku tombol Back pada aplikasi.Update ini juga memungkinkan fitur Wind Down nonaktif di waktu yang ditentukan oleh pengguna, atau saat alarm berdering.Mode Wind Down dirancang untuk mendukung proses persiapan tidur pengguna, dengan mengaktifkan pengaturan Do Not Distrub, dan mengaktifkan layar dari tampilan berwarna menjadi Greyscale.Selain itu, mode ini juga mengombinasi kemampuan membatasi jumlah pemberitahuan yang mengganggu konsentrasi pengguna serta kemampuan menjadikan layar kurang menarik dan menyimulasi pengguna untuk melakukan aktivitas pada perangkat.Serupa dengan fitur Screen Time yang diperkenalkan Apple melalui iOS 12, Digital Wellbeing ditujukan untuk mencegah anak-anak dan orang dewasa untuk kecanduan terhadap smartphone dan tablet.(MMI)