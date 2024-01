Tokopedia Rekap Tren Belanja Online Sepanjang Tahun 2023

Advertisement

Jakarta: Merayakan pergantian tahun 2023 ke 2024, Tokopedia merangkum tren belanja online sepanjang tahun 2023 yang baru saja berlalu. Tingginya animo masyarakat dalam berbelanja online menciptakan tren.“Sepanjang tahun 2023, data Januari hingga September 2023 dibandingkan Januari hingga September 2022, kami mencatat ada sejumlah kategori produk paling laris dibeli masyarakat lewat Tokopedia yaitu Rumah Tangga dan Groceries, mencakup Makanan dan Minuman, Kecantikan dan Perawatan Tubuh,” ungkap Head of Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan.Tokopedia mengungkap bahwa pada kategori produk Kecantikan dan Perawatan Tubuh, beberapa produk terlaris di Tokopedia atau yang mengalami peningkatan tertinggi transaksi, yaitu parfum dan cologne, essential oil dan minyak pijat, dengan rata-rata kenaikan lebih dari dua kali lipat.Selain itu, pada kategori produk Rumah Tangga, beberapa produk terlaris di Tokopedia atau yang mengalami peningkatan tertinggi transaksi, antara lain alat kebersihan, pengharum ruangan dan perlengkapan pesta, dengan rata-rata kenaikan 2,5 kali lipat.Pada kategori produk Makanan dan Minuman, Tokopedia mengungkap air mineral, seafood dan beras menjadi beberapa produk terlaris di Tokopedia atau mengalami kenaikan tertinggi transaksi, dengan rata-rata peningkatan lebih dari 3 kali lipat.Tokopedia juga mengungkapkan temuan menarik lain, yaitu bahwa sepanjang tahun 2023, platform miliknya mengalami peningkatan transaksi hampers sebesar lebih dari sembilan lipat jika dibandingkan dengan tahun 2022.Peningkatan tersebut dinilai Tokopedia memperlihatkan makin tingginya antusiasme masyarakat untuk saling berbagi atau berkirim hadiah dalam bentuk hampers. Di sisi lain, Tokopedia juga melihat peningkatan signifikan pada transaksi produk digital di Tokopedia sepanjang tahun 2023.Beberapa produk seperti pajak daerah, e-invoicing dan internet dan TV, disebut Tokopedia mengalami rata-rata kenaikan lebih dari tujuh kali lipat. Untuk mengakomodasi tingginya animo masyarakat dalam belanja online, sepanjang tahun 2023 Tokopedia telah meluncurkan berbagai fitur untuk menghemat waktu dan biaya saat belanja online.Salah satu fitur yang diluncurkan adalah Multiple Product Search atau Cari Sekaligus yang memungkinkan masyarakat belanja online lebih hemat dari sisi waktu maupun ongkir. Selain itu, ada pula fitur Buy More Save More atau Beli Banyak Lebih Hemat, memungkinkan masyarakat belanja online lebih terjangkau.Tokopedia juga meluncurkan fitur ramah penyandang buta warna atau dalam istilah medis dikenal sebagai defisiensi penglihatan warna. Fitur ini memungkinkan konsumen dengan defisiensi penglihatan warna memilih mode tampilan aplikasi maupun website Tokopedia sesuai dengan kebutuhan saat bertransaksi online.