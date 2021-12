Daftar Aplikasi dan Game Terbaik Google Play Store 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Google mengumumkan daftar aplikasi dan game terbaik sepanjang tahun ini lewat Google Play's Best of 2021. Ajang tahunan ini diselenggarakan untuk mendorong inovasi dan mengapresiasi para pengembang aplikasi di Google Play Store.Global Head of Editorial Google Play, Brett Bouchard, menuturkan pihaknya memperluas penghargaan tahun ini ke aplikasi dan game di tablet, Wear OS, dan Google TV, Para pengembang dinilai mampu menantang norma, memperkenalkan fitur gameplay unik, dan memberikan pengalaman menarik bagi pengguna."Pemenang Google Play's Best mewakili pengembangan aplikasi dan game yang inovatif," kata Global Head of Editorial Google Play, Brett Bouchard, dikutip dari laman resmi Google, Rabu, 1 Desember 2021.Aplikasi Balance berhasil mendapat predikat aplikasi terbaik atau Best App 2021. Sedangkan di kategori game, Pokemon Unite memenangkan predikat game terbaik atau Best Game 2021.Google juga memilih aplikasi dan game terbaik pilihan pengguna (Users Choice 2021). Pemenangnya jatuh pada aplikasi Paramount+ dan game Garena Free Fire Max.Berikut daftar lengkap aplikasi dan game terbaik di Google Play Store 2021, dikutip dari laman resmi Google:BalancePokémon UNITE