5 Hal yang Perlu Diketahui dari PUBG: New State yang Rilis Hari ini

Berikut lima hal yang perlu diketahui dari PUBG: New State.

1. Ukuran file

2. Spesifikasi HP untuk memainkan PUBG: New State

3. Hadir dalam 17 bahasa

4. Berlatar masa depan

5. Konten baru PUBG: New State

Pemain bisa menerima supply crate dari sebuah drone.

Fitur kustomisasi senjata di tengah pertempuran sehingga memberikan gaya permainan lebih taktis

Kualitas grafis yang ditingkatkan dan lebih realistis.

(MBM)

Jakarta: Game battle royale PUBG : New State resmi dirilis secara global hari ini, 11 November 2021. Game ini sudah tersedia Play Store dan App Store.Rencana kehadirannya sudah sesuai jadwal yang diberikan oleh pihak Krafton saat menggelar showcase pada bulan Oktober. PUBG: New State dirilis di lebih dari 200 negara.Ukuran game PUBG: New State juga tergolong besar. Uji coba Medcom.id di hari pertama game ini dirilis mendapatkan bahwa size download awal PUBG: New State mencapai 1,3GB.Spesifikasi PUBG: New State di Android membutuhkan sistem operasi minimal Android 6.0 dengan kapasitas RAM minimal 2GB. Berbeda dengan perangkat iOS, PUBG: New State membutuhkan sistem operasi minimal iOS 13 dan paling rendah varian iPhone 6S.(Gameplay PUBG: New State Foto: YouTube)PUBG: New State Hadir dalam 17 bahasa berbeda dan membawa konten baru dengan latar yang berbeda dari versi PUBG Mobile.PUBG: New State menyajikan latar masa depan yaitu tahun 2051. Di sini akan tersedia peta lama dari game PUBG serta satu arena baru bernama Troi yang didalamnya membawa elemen futuristik demikian juga dengan gameplay di dalamnya. Krafton selaku pengembang game ini memberikan suguhan yang berbeda dibanding dengan PUBG Mobile yang digarap Lightspeed and Quantum Studio. Berikut konten baru di PUBG: New State: