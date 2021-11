PUBG: New State Rilis Hari Ini, Gaskeun!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Penggemar game battle royale PUBG di smartphone jangan sampai melupakan momentum kehadiran versi terbaru dari game tersebut hari ini. PUBG: New State dipastikan meluncur di lebih dari 200 negara dan bisa diunduh per hari ini, 11 November 2021.Medcom.id yang sudah bergabung dalam tahap pra-registrasi sejak lama kini sudah mendapatkan notifikasi dari Google Play Store untuk bisa downlod PUBG: New State. Di sini Anda mungkin akan disarankan untuk mengunduh dengan koneksi WiFi karena ukuran unduhan atau download size PUBG: New State mencapai 1,3GB.Berbeda dari PUBG Mobile yang digarap Lightspeed and Quantum Studios milik Tencent, PUBG: New State dibuat oleh Krafton yang merupakan induk sekaligus pemilik lisensi PUBG yang dulu bernama Bluehole.Tidak cuma perbedaan studio pembuatnya, PUBG: New State membawa sejumlah konten baru. Pertama adalah latar arena pertempuran yang mengusung tahun 2051. Di sini elemen teknologi canggih akan mulai terlihat seperti di jenis kendaraan hingga peralatan.Kedua, di video trailer resmi beberapa waktu lalu diperlihatkan pemain bisa menerima supply crate dari sebuah drone. Di sini juga ada fitur kustomisasi senjata di tengah pertempuran sehingga memberikan gaya permainan lebih taktis.Ketiga yaitu kualitas grafis yang ditingkatkan dan lebih realistis. Klaim ini disampaikan Krafton beberapa waktu lalu sehingga hal ini butuh dibuktikan langsung karena visual yang dipamerkan pada video footage mungkin akan berbeda dengan game footage versi setelah dirilis.Belum diketahui nasib game PUBG Mobile ke depannya setelah kehadiran PUBG: New State melihat game versi Tencent sudah memiliki ekosistem esports atau turnamen yang matang selama beberapa tahun belakangan.