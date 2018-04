Susul Crash Bandicoot, Naga Ungu Spyro Ikut Remastered

Salah satu game lawas dan terfavorit dari konsol PlayStation yakni Crash Bandicoot sukses besar setelah remastered untuk PS4 lewat Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy. Kini satu game lawas juga menyusul, Spyro The Dragon.Game petualangan naga kecil berwarna ungu ini sudah mendapatkan tanggal rilis dari Activision. Hadir lewat Spyro Reignited Trilogy, game ini akan dirilis tanggal 21 September 2018 untuk PS4 dan Xbox One.Sesuai namanya, Spyro Reignited Trilogy akan berisi remastered dari tiga game Spyro The Dragon terdahulu, yakni mulai dari Spyro The Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage, dan Spyro: Year of the Dragon.Trilogi game tersebut pada masa lalunya diciptakan oleh Insomniac Games yakni developer untuk game terbaru Spider-Man yang akan dirilis tahun ini.Dikutip dari Polygon, untuk remastered kali ini seluruhnya dipegang oleh Toys for BoB yang juga dipercaya mengerjakan franchise game Skylanders milik Activision. Meskipun hadir dalam versi remastered, pihak Activision menjanjikan penningkatan tidak hanya hadir dari sisi grafisnya.Pihak Activison mengaku melakukan peningkatan di sistem kendali permainan yang membuat gameplay kali ini lebih smooth ketimbang seri terdahulu yang dijumpai pada PlayStation generasi pertama.Berdasarkan gambar perbandingan yang diunggah, memang terlihat bahwa versi remastered membawa tampilan grafis yang lebih baik sehingga menyajikan lingkungan permainan yang jauh lebih berwarna dan tidak sederhana seperti terdahulu.Informasi yang beredar menyebutkan bahwa game trilogi Spyro versi remastered akan dibanderol di harga USD40 atau Rp550 ribu. Belum diketahui apakah game ini akan dirilis dalam versi Collector Edition, mengingat game lawas satu ini memiliki banyak penggemar layaknya Crash Bandicoot.(MMI)