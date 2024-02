Suicide Squad: Kill the Justice League Sudah Bisa Dimainkan

Advertisement

Jakarta: Salah satu game yang juga ditunggu oleh para gamer akhirnya bisa didapatkan, Warner Bros. Games dan juga DC mengumumkan para pemain sudah bisa membeli game Suicide Squad. Ini menjadi salah satu unggulan dan terbaru dari Warner Bros Games dan juga game yang diadaptasi dari dunia superhero garapan DC.Dalam game ini, kamu bermain menggunakan Suicide Squad yang berisikan Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot, dan seluruh personel Suicide Squad yang lain. Kamu juga akan melawan segelintir kelompok dan juga musuh yang akan mengganggu kamu menyelesaikan misi yang diperintahkan oleh pemerintah.Karena memang Suicide Squad dibentuk karena suruhan pemerintah, dan pada game ini kamu wajib mengalahkan seluruh anggota Justice League yang terkontaminasi elemen jahat. Maka dari itu, kamu juga akan melawan Superman dan juga Batman, sehingga itu menjadi tantangan terberat yang akan dialami oleh Harley Quinn dan teman-teman.Jika melihat penggalan trailer, kamu juga akan dibantu oleh Wonder Woman. Ia akan menjadi tokoh penting dan menjadi layaknya seorang perantara antara Suicide Squad dan juga Justice League. Maka dari itu, banyak gamer yang beranggapan bahwa game ini akan menjadi salah satu game yang cukup mempunyai konsep cerita yang bagus.Game ini sendiri menggunakan konsep Third Person, dan juga kamu akan melawan musuh dengan skala arena yang cukup lebar. Maka dari itu, pertarungan akan berlangsung secara bebas, dan kamu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mengalahkan musuh. Bahkan, trailer gameplay yang diperlihatkan juga cukup menjanjikan Kamu akan diberikan beberapa persenjataan yang ikonik dari karakter yang kamu gunakan. Misalnya sebagai Harley Quinn kamu akan menggunakan beberapa pistol dan juga Baseball Bat ikonik yang dimiliki. Kemudian, jika kamu menggunakan Deadshot, maka kamu akan menggunakan senjata dengan kaliber yang tinggi.Suicide Squad: Kill the Justice League bisa kamu mainkan menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, dan juga PC. Game ini juga menyediakan beberapa versi, mulai dari standard version hingga Deluxe Edition. Game ini dirilis secara global pada 2 Februari 2024.