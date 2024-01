Rekomendasi Spesifikasi untuk Main Suicide Squad: Kill the Justice League

Advertisement

Jakarta: Dari kreator Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League hadir sebagai salah satu game yang juga ditunggu oleh sebagian gamer di dunia. Hal ini didasari karena trailer yang menarik dan juga alur cerita yang unik.Jika membahas tentang cerita, kamu akan bermain sebagai beberapa tokoh dari sebuah kelompok yang dibentuk oleh pemerintah, yakni bernama Suicide Squad. Tugas yang diberikan juga tidaklah mudah, kamu wajib untuk mengalahkan berbagai tokoh superhero dari Justice League karena mereka terkena semacam infeksi yang membuat mereka ingin menghancurkan dunia.Secara singkat, Suicide Squad merupakan kumpulan villain yang memang ditakdirkan untuk melawan para superhero Justice League, dan kini mereka dikumpulkan kembali oleh pemerintah untuk mengalahkan superhero yang ingin menghancurkan dunia.Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, dan King Shark, akan ditugaskan untuk menjatuhkan Justice League. Maka dari itu, banyak dari para pemain yang sudah menunggu game ini untuk rilis, hal ini didasari dari cerita yang unik dan memang menjadi game yang memiliki potensi.Kembali pada November, pihak pengembang memang sudah mengadakan Uji Closed Alpha untuk Suicide Squad: Kill the Justice League, para pemain juga menyetujui Perjanjian Kerahasiaan dan berkesempatan mencicipi bagian awal game.Sekarang, dengan semakin banyak berita tentang game dan banyaknya pertanyaan dari pemain, pihak pengembang sendiri sudah memutuskan untuk tidak lagi menerapkan sebagian dari NDA dan mengizinkan pemain untuk berbagi pengalaman mereka dari Closed Alpha Test.Kemudian,Rocksteady sebagai pengembang game ini juga sudah membagikan beberapa spesifikasi yang memang direkomendasikan untuk para player PC yang akan memainkan game unik yang satu ini. Hal ini dilakukan agar para pemain PC bisa menyesuaikan spesifikasi dan bermain Suicide Squad: Kill the Justice League lebih nyaman.Bagi para pemain yang ingin bermain game ini, maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, dan juga PC. Kemudian, game ini akan segera rilis pada 30 Januari 2024.