7 Game Perang Offline Terbaik di Android

1. Gun War: Shooting Games

2. Elite Killer: SWAT

3. Into The Dead 2

4. Swamp Attack

5. 1941: Frozen Front

6. Total Battle: War Strategy

7. Cover Fire: Free Shooting Games

Jakarta: Game seru di Android tidak hanya didominasi game multiplayer online yang mengharuskan koneksi internet agar dapat bermain. Buktinya terdapat beberapa judul game perang offline di Android yang juga menawarkan pengalaman dan meningkatkan adrenalin ketika kamu bermain.Dengan bermain game perang offline ini juga kamu dapat memperoleh dua kesenangan sekaligus. Kesenangan dalam pertempuran sekaligus kesenangan dalam memimpin sebuah pasukan.Bagi kamu yang sedang mencari-cari judul game perang yang dapat dimainkan secara offline maka tepat jika datang kesini. Melalui artikel ini, Medcom.ID akan memberikan daftar game perang offline terbaik di Android.Mari kita simak daftar lengkapnya di bawah ini:Gun War merupakan game yang mengharuskan kamu mempertahankan diri dari serangan Alien dan Zombie, beragam kemungkinan yang dihadapi menjadikan Gun War salah satu game offline terbaik di Android saat ini.Terdapat lebih dari 50 jenis senjata yang dapat dipilih serta beberapa senjata "ultimate" yang harus Kamu unlock setelah menyelesaikan misi agar dapat menggunakannya.Selain itu, jalan cerita dan puluhan quest yang harus diselesaikan di permainan ini akan menjaga antusiasme kamu setiap kali log in ke Gun War. Hal ini dikarenakan Gun War memiliki lebih dari 50 map dan scene yang harus Kamu selesaikan satu per satu.Baca:Apakah kamu tertarik untuk membasmi teroris di seluruh dunia? Jika ya, maka Elite Killer: SWAT merupakan game yang bisa memberikan Kamu sensasi perang melawan kejahatan.Dalam game ini, kamu akan berperan sebagai tim SWAT yang memerangi teroris di seluruh dunia, setidaknya terdapat 24 tempat yang dapat dipilih untuk menyelesaikan misi.Canary Droid selaku pengembang game ini berusaha memberikan pengalaman pertempuran yang nyata dengan memberikan kelengkapan alat tempur, beragam senjata hingga kendaraan yang digunakan oleh tim SWAT di dunia nyata.Game perang Android lainnya yang tidak boleh Kamu lewatkan adalah Into The Dead 2, khususnya bagi kamu penggemar game Resident Evil di console Playstation.Game Into The Dead 2 memiliki jalan cerita ketika serangan Zombie menyebabkan kehancuran di seluruh dunia, disini kamu harus bertarung melawan Zombie dengan berbagai senjata yang terdapat dalam permainan ini.Pengembang game ini memberikan lanskap yang indah dan eksotis ke dalam game ini, dengan tujuh chapter dan 60 stage yang harus dilalui akan memicu adrenalin kamu sebelum bisa menyelesaikan misi.Seperti halnya Into The Dead 2, Swamp Attack merupakan game perang survival yang mengharuskan kamu untuk mempertahankan rumah dan sumber pendapatan kamu dari serangan mahluk zombie yang melintasi rawa untuk mencapai rumah kamu.Meski gameplay permainan ini mirip dengan Plants vs Zombie. Namun, Swamp Attack menawarkan pengalaman yang lebih menegangkan karena lebih banyak hal untuk dikerjakan agar dapat menyelesaikan lebih dari 300 misi yang berbeda.Selain itu, Outfit7 Limited selaku pengembang game ini memberikan 35 jenis mahluk Zombie yang memiliki penanganan yang berbeda-beda.Dalam game ini, kamu akan diberikan kebebasan memilih senjata seperti senapan klasik atau jika terdesak dapat memilih Bom Atom untuk menghancurkan mahluk Zombie secara massal.Game perang offline selanjutnya yang bisa kamu coba adalah 1941: Frozen Front, game yang dirilis oleh HandyGames pada 11 September 2017 ini telah mencapai 5 juta download hingga artikel ini ditulis.1941: Frozen Front merupakan salah satu game strategi perang terbaik di Android saat ini, mengambil latar belakang perang dunia kedua antara Jerman dan Rusia. kamu dapat memilih Jerman yang menyerang tentara Tsar Rusia atau juga memilih Rusia untuk bertahan menghadapi serangan tentara Nazi Jerman.Dalam game ini kamu akan diuji untuk membuat jalur suplai barang dan amunisi, membentuk basis pertahanan, meningkatkan pasukan, menempatkan artileri dan memperhitungkan langkah untuk memenangi pertempuran.Game ini dapat dimainkan secara offline dan online, bila permainan offline membuat jenuh, kamu dapat memilih mode online agar dapat adu strategi dengan orang lain secara langsung.Jika kamu pernah memainkan Age of Empires di PC dan mencari-cari game yang mirip, mungkin Total War Battles: Kingdom dapat memberikan pengalaman yang mirip dengan Age of Empires.Dikembangkan oleh Scorewarrior, game ini mengambil set pada abad pertengahan, kamu harus memulai membangun kerajaan dari nol dan menciptakan kelengkapan pendukung seperti pabrik pengolahan besi, pertanian dan pertambangan.Hal ini harus dilakukan agar kerajaan kamu memiliki sumber daya untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas prajurit kerajaan kamu. Jika jumlah pasukan mumpuni, kamu dapat memulai melebarkan kekuasaan kamu dengan menaklukan kerajaan lain.Selain itu, kamu juga dapat meningkatkan pertahanan kerajaan kamu dengan membuat sungai, danau dan pegunungan untuk menghambat pasukan musuh untuk menyerang.Terlepas dari gameplay permainan ini, salah satu keunggulan lainnya adalah game ini memungkinkan untuk dimainkan lintas platform, artinya kamu dapat memainkan game ini meski berbeda device dan melanjutkan progress kerajaan kamu.Game besutan Genera Games ini menghadirkan grafis berkualitas tinggi serta plot cerita yang menantang di setiap stage. Dalam game ini, kamu bertugas untuk menghancurkan kekuatan musuh, untuk itu kamu diharuskan pasukan khusus yang terdiri dari prajurit dengan beragam keahlian seperti hacking, medis dan atau prajurit infantri.Selain itu, terdapat beberapa quest yang harus kamu selesaikan untuk meng-unlock karakter dengan keahlian yang khusus. Game yang berjalan pada Android minimal versi 4.1 telah diunduh lebih dari lima juta pengguna sejak pertama kali dirilis.Itulah 7 Game Perang Offline Terbaik Android untuk kamu, mana dari kesepuluh game tersebut yang sudah kamu mainkan? share pengalaman kamu di kolom komentar ya.