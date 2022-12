7 Rekomendasi Game Offline Terbaik di Android

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kebanyakan game seru di Android hadir dengan mode multiplayer yang mengandalkan koneksi internet alias online. Tentu saja tidak semua orang menyukai hal ini dengan beberapa alasan yang sering dijumpai.Pertama, menyedot kuota internet dan alasan kedua adalah kualitas internet yang tidak stabil alias putus-putus membuat game lag. Di antara genre game yang tersedia salah satu yang populer adalah game perang.Game perang disukai karena seru dengan memacu adrenalin pemainnya. Kabar baiknya, di Google Play Store juga ada game perang yang bisa dimainkan secara offline, berikut ini Medcom.id sudah memuat rekomendasi game perang offline terbaik di Android.Game garapan Genera Games dan dirilis oleh Viva Studios ini menawarkan game tembak-menembak alias shooter dengan kualitas grafis yang nyata serta gaya sinematik. Jadi keseruan gameplay ditopang oleh aksi dan visual di dalamnya.Di sini ditawarkan gameplay multiplayer offline, Anda bisa mengajak pemain lain bergabung dan membentuk pasukan elit. Setiap pemain akan memiliki peran atau keahlian yang berbeda.Pemain akan diberikan misi (quest) mulai dari menghabisi target musuh hingga menyelamatkan orang. Setiap keberhasilan misi akan memberikan kesempatan untuk unlock akses ke keahlian pasukan elit.Cover Fire: Offline Shooting Games mendapatkan penilaian 4,7 bintang dan sudah diunduh lebih dari 100 juta kali.Game buatan Handy Games menawarkan tema perang dengan genre real-time strategy, saat Anda melihatnya tentu akan teringat dengan game legendaris yang serupa yaitu Command & Conquer: Red Alert.Di sini pemain harus mengatur strategi dalam mengerahkan pasukan perang mulai dari infanteri hingga kendaraan tempur. Sesuai namanya, game ini mengambli latar Perang Dunia II. pemain bisa memilih memimpin pasukan Jerman maupun Rusia alias Uni Soviet.Saat menjadi pemimpin pasukan Jermain pemain ditugaskan melancarkan serangan ke Uni Soviet, sebaliknya pemain sebagai pasukan Uni Soviet harus bertahan dari serangan Jerman.Tidak hanya mengerahkan pasukan tapi pemain game 1941: Frozen Front juga harus mengatur alr suplai logistik dan amunisi termasuk memperhitungkan posisi menaruh pasukan artileri. Game ini mendapatkan skor 4,3 bintang dah sudah diunduh sebanyak lima juta kali.Game ini menawargan genre shooter yang serupa dengan Cover Fire, namun perbedaannya adalah di sini mengusung tema pasukan kepolisian elite SWAT sehingga musuhnya adalah para teroris.Elite Killer: SWAT tidak hanya dibuat dengan kualitas grafis yang tinggi tapi juga elemen sejata hingga kendaraan tempur seperti yang digunakan pasukan SWAT di dunia nyata. Game buatan CanaryDroid ini sudah mengantongi nilai 4,4 bintang dan di download sebanyak 50 juta kaliGame satu ini juga masih menawarkan gameplay shooter yang serupa dengan dua game di atas tapi di sini ditawarkan pilihan senjata yang beragam dan kemampuan untuk upgrade.Gun War: Shooting Games menjanjikan lebih dari 50 jenis senjata yang bisa digunakan. Di sini tersedia fitur untuk upgrade komponen sekaligus kemampuan senjata setiap berhasil menyelesaikan misi.Misi yang disediakan juga dilengkapi dengan jalan cerita sehingga mengajak pemain untuk menyelesaikan setiap misi. Di sini juga ada mode khusus untuk berperang dan bertahan dari serangan zombie.Game buatan Shooter Studio ini sudah mendapatkan skor 4,5 bintang dan diunduh sebanyak lebih dari 10 juta kali.Game ini menawarkan genre yang serupa dengan 1941: Frozen Front yaitu real-time strategy (RTS). Tidak hanya menawarkan gameplay ala Command & Conquer: Red Alert tapi juga Age of Empires.Tema yang diusung sama dengan Age of Empires yaitu era kerajaan feodal. Di sini pemain tidak hanya membangun dan menyerang kerajaan lain tapi juga monster. Mereka juga harus menjelajahi reruntuhan makam kuno untuk mendapatkan harta karun.Total Battle: War Strategy buatan Scorewarrior punya nilai empat bintang di Google Play Store dan sudah diunduh sebanyak lebih dari satu juta kali.Game ini menawarkan gameplay shooter yang berbeda karena musuh yang dihadapi adalah zombie. Jadi game ini lebih menawarkan genre survival dengan misi pemain harus bertahan hidup dengan semua senjata yang ada.Into the Dead 2 menawarkan kualitas grafis yang memanjakan mata dengan tujuh chapter dan 60 stage yang membuat pemain bisa memacu adrenalin mereka. Game ini mengantongi nilai 4.6 bintang dengan jumlah download lebih dari 10 juta kali.Serupa dengan Into the Dead 2, game The Swamp Attack menawarkan shooter dengan elemen survival dari serangan zombie. Namun di game ini karakter zombie digambarkan lewat animasi yang lucu.Gameplay yang ditawarkan sekilas terasa seperti Plant vs Zombie, Di sini tersedia lebih dari 300 misi yang berbeda. Setiap zombie memiliki keunikan lewat cara mengalahkan yang berbeda-beda.The Swamp Attacks mengantongi nilai 4,5 bintang di Google Play Store dan sudah diunduh hingga lebih dari 100 juta kali.