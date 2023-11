Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Sudah Resmi Dirilis

Advertisement

Jakarta: Sega mengumumkan bahwa mereka sudah resmi merilis game terbaru mereka, dan menjadi game lanjutan dari seri Like a Dragon Gaiden.Dalam game terbaru ini, Sega membawa nama The Man Who Erased His Name, hal ini memang menceritakan sang pemeran utama, Kazuma Kiryu yang mengubah identitasnya menjadi seorang polisi.Mengingat pada game-game sebelumnya, Kazuma merupakan seorang Yakuza yang terkenal karena keahliannya dalam berkelahi. Bahkan, sudah banyak gang Yakuza yang berhasil dikalahkan. Namun, karena beberapa hal yang mendesak, Kazuma sendiri rela untuk mengganti identitasnya dan menjadi seorang Polisi.Dalam game terbaru ini, para pemain akan diperkenalkan dengan beberapa karakter baru yang juga menjadi pemeran penting dalam membawa alur cerita. Selain itu, para pemain juga akan bertemu dengan beberapa karakter lama yang sudah ditemukan dengan game-game sebelumnya.Perlu diketahui, kamu juga akan diberikan beberapa pilihan untuk menyelesaikan sebuah pertarungan atau masalah. Kamu bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara Yakuza atau dengan cara sebagai polisi.Jika dengan cara yakuza, maka kamu akan sangat mengedepankan sifat kekerasan, sedangkan untuk cara polisi maka kamu akan melakukan investigasi dan melakukan beberapa negosiasi agar bisa mendapatkan jalan tengah.Salah satu fitur yang memberikan sebuah khas dari game Like a Dragon Gaiden adalah para pemain bisa melakukan karaoke. Jadi, itu merupakan sebuah mini game yang bisa dimainkan. Pastinya, dengan mendapatkan skor yang tinggi maka kamu akan berkesempatan mendapatkan berbagai keuntungan.Bagi para pemain yang ingin bermain game ini maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4, Xbox One, dan juga PC. Game ini sudah bisa didapatkan secara fisik dan juga digital.