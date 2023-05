Bandai Namco Siapkan DLC One Piece Odyssey, Rilis 25 Mei 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bandai Namco resmi mengumumkan peluncuran DLC terbaru untuk game One Piece Odyssey. Game tersebut merupakan adaptasi dari salah satu anime/manga paling populer di dunia, sekaligus salah satu anime dengan episode paling banyak. Pada DLC terbaru ini dinamakan Reunion of Memories yang akan rilis pada 25 Mei 2023 mendatang.DLC ini akan mengajak para pemain bersama dengan Kru Topi Jerami untuk melakukan petualang terakhirnya dengan Lim. Tujuan utama dari DLC ini adalah para pemain akan membantu Luffy, Zoro, dan kawan-kawan untuk keluar dari dunia kenangan atau World of Memories.Untuk bisa keluar dari dunia kenangan tersebut, Straw Hat Pirate akan diberi hambatan oleh beberapa musuh yang pernah dikalahkan Luffy sebelumnya. Musuh yang akan dihadapi juga bisa terlihat pada trailer yang belum lama ini dirilis oleh Bandai. Luffy akan kembali berhadapan dengan God Enel, karena pada anime atau manga Luffy mengalahkan God Enel pada Skypie Arc.Bahkan, pada trailer terbaru dari DLC ini memperlihatkan Luffy yang bertarung bersama Edward Newgate atau White Beard melawan musuh yang menghambat petualangan Luffy. Sequence tersebut menjadi salah satu daya tarik untuk para penggemar One Piece untuk memainkan game tersebut.Bagi para pemain yang ingin memainkan game One Piece Odyssey maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, dan PC. Pada dasarnya game ini sendiri sudah rilis sejak 10 Januari 2023 kemarin, dan merupakan game dengan genre RPG, ditambah sistem pertarungan turn-base.Pastikan untuk bisa memainkan DLC tersebut, maka pemain sudah harus memiliki game One Piece Odyssey terlebih dahulu. Jika tidak, maka DLC tersebut hanya bisa diunduh, tetapi tidak bisa untuk dimainkan.