For Honor Dapat Pembaruan ke-7 Awal Agustus

Salah satu game hack and slash populer Ubisoft yakni For Honor akan mendapatkan update ketujuh.Update berjudul Storm and Fury akan dirilis untuk semua platform pada tanggal 2 Agustus 2018. Hal paling menarik adalah kehadiran arena permainan baru.Dalam update ini For Honor akan kedatangan map berjudul Secluded Keep. Arena permainan diperlihatkan berupa kastil di dalam sebuah benteng yang dikelilingi oleh perairan dengan satu jembatan sebagai akses utama.Secluded Keep akan dihadirkan untuk dinikmati dalam berbagai mode permainan di For Honor, mulai dari mode Tribute, Skirmish, Elimination, Brawl, dan Duel. Selain itu, For Honor juga akan melakukan peningkatan dua karakter Heroes yang sudah ada.Karakter Heroes tersebut yaitu Warden dan Valkyrie akan mendapatkan pembaruan berupa peningkatan kemapuan mereka. Langkah ini dilakukan Ubisoft sebagai bentuk respon dari para penggemar game For Honor.For Honor juga melakukan penambahan di Ranking System dengan memperkenalkan dua tingkatan baru yaitu Master dan Grand Master ke dalam Ranking Leaderboard.Ubisoft juga mengumumkan beberapa event menggiurkan bagi penggemar For Honor. Mereka memberiikan diskon permanen 30 persen untuk semua battle outfit dan juga Hero Trial mulai dari 2-9 Agustus 2018, yang memungkinkan pemain mencoba setiap Hero dan membelinya dengan in-game currency.Pada ajang E3 2018 yang digelar bulan Juni lalu, justru update yang paling dinantikan adalah Marching Fire yang akan membawa satu faksi jagoan baru ke dalam game tersebut pada tanggal 16 Oktober nanti yaitu faksi yang terinspirasi dari kisah Tiga Kerajaan Tiongkok.(MMI)