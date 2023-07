EA Sedang Garap Need for Speed Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Need For Speed merupakan sebuah franchise game yang berfokus pada balapan, dan namanya memang cukup legendaris. Selain karena aksi balapan yang seru, ia juga memberikan kebebasan kepada para pemain untuk membangun mobil impian.Dikutip dari Insider Game, game Need For Speed terbaru sekarang sudah masuk dalam tahap pengembangan. Hanya saja, game tersebut masih belum mempunyai nama yang resmi. Dipastikan para pemain akan mendapatkan pengalaman baru untuk menikmati dunia balapan jalanan.Hal ini sudah dikonfirmasi oleh beberapa sumber yang mengatakan bahwa EA sebagai penerbit yang mempunyai portofolio yang luas dan besar, mulai dari Battlefield, Star Wars Battlefront, hingga Burnout, akan membuat Need For Speed menjadi lebih baik dan akan membawa banyak elemen realistis.“Dengan banyaknya portofolio yang membawa banyak game raksasa, seperti Battlefield, Star Wars Battlefront dan juga Burnout, kini kami ingin membawakan game dengan genre balapan dalam game Need For Speed ke level selanjutnya,” ucap postingan dari Criterion Games pada platform Linkedin.Criterion Games juga tengah mencari tenaga pengembang game agar bisa mewujudkan game Need For Speed yang jauh lebih baik dan mengedepankan aspek realistis dalam dunia balap. Seperti yang diketahui juga, Criterion Games pernah menggarap Need For Speed: Hot Pursuit pada 2010 silam.Game tersebut menjadi salah satu game Need For Speed yang memberikan cukup banyak kesan kepada para pemainnya. Mereka aslinya dikenal sebagai pencipta game balap lainnya, Burnout.Tidak dipungkiri lagi bahwa Criterion Game memang mempunyai banyak pengalaman dalam membawakan game dengan genre balap. Selain itu, mereka ingin kembali membawa game terbaiknya dari game Need For Speed terbaru yang belum memiliki nama resmi.Belum lama ini, Need For Speed: Unbound menjadi game Need For Speed paling baru. Game tersebut menjadi salah satu game balap yang cukup unik, karena membawa beberapa elemen anime didalamnya. Jadi, game ini memang cukup seru dan menghibur untuk dimainkan, dan mereka juga membawa elemen khas Need For Speed, yakni modifikasi yang bebas.Jika kamu ingin memainkan Need For Speed: Unbound maka bisa menggunakan Playstation 5, Xbox Series X/S, dan Microsoft Windows.