Bakal Ada Need for Speed Most Wanted Remake

(MMI)

Jakarta: Need For Speed sebagai game balap yang cukup ikonik pada kalangan gamer baru-baru ini mengabarkan bahwa mereka akan mengadakan Most Wanted Remake. Seperti yang diketahui, Need For Speed Most Wanted menjadi seri Need For Speed paling digemari oleh sebagian besar penggemar.Game yang sudah rilis sejak 2005 tersebut menjadi salah satu game yang berhasil tersimpan dalam memori para pemainnya pada zamannya. Pada game tersebut, para pemain diberikan sebuah akses untuk membangun mobil impian mereka dengan menyediakan manufaktur yang cukup lengkap.Hal ini dikutip dari Gamingbible yang mengatakan bahwa para penggemar akan mendapatkan remake dari Need For Speed Most Wanted. Terlebih lagi, seri ini memang menjadi salah satu seri yang paling disukai oleh sebagian besar penggemar dan pemain.Perlu diketahui juga, selain para pemain memainkan game ini menggunakan PS2, mereka juga bisa memainkan game ini menggunakan Playstation Portable (PSP). Jadi, para pemain bisa bermain game ini dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, game ini cukup memberikan banyak memori kepada para pemainnya.Melakukan sebuah remake merupakan hal yang memang belum pernah dilakukan oleh EA. Ini menjadi gebrakan yang cukup berdampak dalam industri gaming, terkhusus pada segmen game balap. Memang sudah terkenal bahwa EA tidak pernah melakukan hal ini, dan ini bisa dijadikan satu-satunya EA melakukan remake.Selain itu, terdapat beberapa penggemar yang masih menanyakan mengapa EA memilih seri Most Wanted untuk dibuat ulang, mengapa tidak seri Underground?Bisa disimpulkan, tidak sedikit penggemar puas dengan tindakan EA dalam membuat Most Wanted Remake, tetapi hal ini tidak terlalu berpengaruh karena sebagian besar pemain sangat senang dengan tindakan EA membawa kembali game favorit mereka.Need For Speed Most Wanted Remake akan segera hadir pada 2024 mendatang. Jadi, sangat disarankan kepada para pemain untuk bersabar dengan perilisan game ini.