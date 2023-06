Luocha: Material Upgrade, Skill, dan Kelebihan Healer Multifungsi Honkai: Star Rail

Healer dan support multifungsi





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Talent, skill, dan utimate Luocha

Talent Luocha - Cycle Luocha

Skill Luocha - Prayer of Abyss Flower

Ultimate Luocha - Death Wish

Technique Luocha - Mercy of a Fool

Material untuk Luocha

Material upgrade level Luocha

Material upgrade basic attack Luocha

Material upgrade talent Luocha

Material upgrade skill Luocha

Material upgrade ultimate Luocha

Kesimpulan

(SUR)

Jakarta: Luocha menjadi Imaginary tipe Abundance kedua yang hadir di Honkai: Star Rail . Kehadiran Luocha sebagai healer ketiga juga bakal membantu Sobat yang tak memiliki Bailu atau Gepard untuk mengerjakan konten Memory of Chaos.Bagi Sobat yang masih bimbang untuk menggunakan spesial tiketnya, yuk simak informasi berikut ini:Luocha merupakan karakter support puritan "hampir sempurna". Luocha memiliki fungsi heal, membersihkan debuff yang ada di tim, dan menghapus buff musuh.Luocha juga memiliki beberapa mekanisme heal.Pertama, dari skill yang menambah HP berdasarkan attack Luocha. Kedua, talent yang menciptakan area buff yang bisa membuat tiap karakter sobat mendapat heal tiap menyerang. Terakhir, sistem emergency heal yang membuat Luocha bisa auto-heal teman yang darahnya menipis.Luocha merupakan karakter kedua yang memiliki elemen Imaginary. Bagi Sobat yang tidak memiliki Welt, tentu kehadiran Luocha bakal menambah stok elemental yang bisa dipakai.Apalagi, Luocha merupakan tipe karakter Abundance yang bisa dipakai untuk menjadi support di tim apapun. Selain itu, seluruh kemampuan Luocha berdasar kepada attack yang dimiliki. Berbeda dengan Bailu dan Natasha, serangan Luocha bakal lebih 'menggigit'.Lalu bagaimana mekanisme dan skill Luocha?Menggunakan skill atau ultimate membuat Luocha mendapatkan stack Abyss Flower. Ketika sudah memiliki 2 stack, talent ini akan membuat area khusus untuk 2 giliran yang memberikan mekanisme heal per attack kepada semua karakter Sobat.Ketika menyerang musuh area ini aktif, karakter yang menyerang akan mendapatkan heal sebesar 12% dari attack Luocha ditambah 60 pada level 1. Pada level 10, heal yang diberikan setiap kali menyerang menjadi 18% dari attack Luocha ditambah 240.Setelah menggunakan skillnya, Luocha langsung memberikan heal ke HP target sebesar 40% total attack ditambah 200 pada level 1. Selain itu, menggunakan skill Luocha juga bakal menambah stack Abyys Flower dari talent Luocha.Pada level 10, heal yang diberikan menjadi 60% attack Luocha ditambah 800. Selain itu, Luocha skill Luocha juga memiliki sistem emergency heal ketika ada karakter yang darahnya menyentuh 50%.Heal darurat Luocha ini tidak memakan skill point dan baru bisa aktif kembali setiap 2 turn. Selain itu, skill Luocha juga bisa menghapus 1 debuff kepada karakter yang menjadi target setelah membuka trace yang ada di skill tree.Saat menggunakan ultimate, Luocha akan memberikan damage 120% damage elemen Imaginary ke seluruh lawan. Selain itu, Luocha juga menghilangkan 1 buff yang ada di lawan.Ultimate Luocha juga akan menambah 1 stack Abyss Flower.Setelah menggunakan technique Luocha, talent Luocha langsung aktif saat memulai pertarungan.308.000 Credit18 Artifex's Module15 Artifex's Cogwheels15 Artifex's Gyreheart65 Golden Crown of the Past Shadow240.000 Credit6 Artifex's Module7 Artifex's Cogwheels7 Artifex's Gyreheart3 Seed of Abundance8 Sprout of Life11 Flower of Eternity625.500 Credit9 Artifex's Module13 Artifex's Cogwheels7 Artifex's Gyreheart3 Seed of Abundance15 Sprout of Life30 Flower of Eternity3 Guardian's Lament2 Tracks of Destiny625.500 Credit9 Artifex's Module13 Artifex's Cogwheels7 Artifex's Gyreheart3 Seed of Abundance15 Sprout of Life30 Flower of Eternity3 Guardian's Lament2 Tracks of Destiny625.500 Credit9 Artifex's Module13 Artifex's Cogwheels7 Artifex's Gyreheart3 Seed of Abundance15 Sprout of Life30 Flower of Eternity3 Guardian's Lament2 Tracks of DestinyLuocha adalah karakter yang layak kamu miliki karena bakal meningkatkan survivability Sobat di konten sulit Honkai: Star Rail . Selain memiliki beragam fungsi support, Luocha adalah karakter elemen Imaginary yang jumlahnya sangat terbatas dan tipe Abundance yang sulit terpengaruh power creep.Tapi jika Sobat sudah memiliki Bailu atau Gepard, maupun tak terlalu peduli dengan konten end game Honkai: Star Rail, tak usah terbebani untuk mendapatkan Luocha. Ke depannya, karakter yang muncul bakal lebih bervariasi. Debuffer, healer, atau support lain akan bermunculan.Untuk sekadar konten harian, Natasha sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan slot healer. Selain itu, banyak karakter 'pembersih' buff dan debuff bintang 4 yang bisa Sobat pakai. Misalnya Natasha, March 7th, atau Pela.Selamat bermain Trailblazer!