Kelebihan dan Material Upgrade Silver Wolf di Honkai: Star Rail

Keunikan Silver Wolf





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Talent, skill, dan ultimate Silver Wolf

Talent Silver Wolf - Awaiting System Response...

Skill Silver Wolf - Allow Changes?

Ultimate Silver Wolf - User Banned

Material upgrade Silver Wolf

Material upgrade basic attack Silver Wolf

Material upgrade skill Silver Wolf

Material upgrade ultimate Silver Wolf

Material upgrade talent Silver Wolf

Kesimpulan

(SUR)

Jakarta: Karakter Silver Wolf yang sempat dipinjami kepada seluruh Trailblazer di awal permainan akhirnya hadir di special banner Honkai: Star Rail . Karakter berelemen quantum dan role nihility ini merupakan karakter pemberi debuff ke musuh dan punya keunikan yang tidak dimiliki karakter lain.Yuk simak info Silver yang sudah Medcom rangkum untuk Sobat di bawah ini!Silver Wolf merupakan karakter yang bisa memberikan beragam debuff kepada musuh. Setiap kali menyerang musuh, talent Silver Wolf dapat memberikan debuff mengurangi besar serangan, mengurangi pertahanan, dan mengurangi kecepatan musuh.Ultimate dan skill Silver Wolf juga dapat membuat pertahanan dan kekebalan musuh terhadap elemen tertentu berkurang drastis. Walau sejumlah karakter memiliki kemampuan yang mirip, Silver Wolf memiliki kemampuan untuk menanam elemental weakness di musuh berdasarkan elemen karakter yang ada di tim Sobat.Keunikan Silver Wolf yang bisa membuat musuh memiliki tambahan elemental weakness tersebut membuat Medcom yakin karakter ini bisa future proff dan sulit terkena power creep.Talent Silver Wolf dapat berubah dengan semakin tinggi eidolon yang Sobat miliki. Medcom akan menggunakan hitung-hitungan Silver Wolf eidolon 0 sebagai dasar.Chance atau kemungkinan debuff dapat diaplikasikan ke musuh ini dapat turun jika target memiliki resistance terhadap efek yang tinggi. Meningkatkan chance aktivasi debuff dapat lewat upgrade talent, mengaktifkan talent di skill tree, atau lewat bonus effect hit rate dari relik yang dipakai.Talent Silver Wolf yang bernama Awaiting System Response... berkemungkinan menanam 3 jenis debuff setiap kali menyerang musuh untuk 3 turn. Untuk talent level 1 pada Silver Wolf eidolon 0, bug yang ditanam memiliki kemungkinan awal 60% untuk mengurangi 5% serangan, 4% pertahanan, atau 3% kecepatan lawan.Pada level 10, talent Silver Wolf memiliki basis kemungkinan 72% menanam debuff berupa pengurangan 10% serangan, 8% pertahanan, atau 6% kecepatan.Skill Silver Wolf, Allow Changes?, pada level 1 memiliki basis kemungkinan 75% untuk menambah weakness sesuai elemen karakter yang ada di tim Sobat. Damage resistence target terhadap elemen tersebut juga akan berkurang 20%. Namun, jika elemental weakness lawan tidak bertambah, efek debuff tersebut tidak aktif.Selain itu, ada tambahan basis kemungkinan 100% untuk mengurangi resistance musuh untuk semua elemen sebesar 7,5% untuk 2 giliran. Pada level 10, chance skill Silver Wolf naik menjadi 85% untuk menanam elemental weaknes dan pengurangan resistance untuk semua elemen menjadi 10%.User Banned, nama ultimate Silver Wolf, memiliki kalkulasi damage tipe quantum yang cukup besar. Sebesar 228% dari attack Silver Wolf ke satu musuh.Walau jauh lebih kecil jika dibanding damage multiplier dari karakter yang fokus berperan sebagai DPS seperti Jingyuan dan Seele, ultimate Silver Wolf memiliki efek tambahan berupa defence debuff musuh sebesar 36% untuk 3 giliran dengan basis kemungkinan 85% pada level 1.Pada level 10, total serangan yang diberikan sebesar 380% attack Silver Wolf. Base chance debuff juga naik menjadi 100% dengan besar debuff pertahanan 45%.Material upgrade level Silver WolfMaterial upgrade karakter Silver Wolf yang Sobat butuhkan untuk mengupgrade Silver Wolf dari level 1 ke level 80 ialah:887.800 Credit5.797.920 Experience65x Void cast iron15x Ancient part15x Ancient spindel15x Ancient engineSedangkan material untuk upgrade masing-masing kemampuan Silver Wolf ialah:240.000 Credit3x Obsidian Dread8x Obsidian of Desolation11x Obsidian of Obsession6x Ancient part7x Ancient spindel7x Ancient engine652.500 Credit3x Obsidian Dread15x Obsidian of Desolation30x Obsidian of Obsession9x Ancient part13x Ancient spindel7x Ancient engine3x Destroyer's Final Road2x Tracks of Destiny652.500 Credit3x Obsidian Dread15x Obsidian of Desolation30x Obsidian of Obsession9x Ancient part13x Ancient spindel7x Ancient engine3x Destroyer's Final Road2x Tracks of Destiny652.500 Credit3x Obsidian Dread15x Obsidian of Desolation30x Obsidian of Obsession9x Ancient part13x Ancient spindel7x Ancient engine3x Destroyer's Final Road2x Tracks of DestinySilver Wolf merupakan karakter unik yang Medcom nilai future proof sepanjang Honkai: Star Rail. Walau debuff Silver Wolf hanya menyasar satu musuh, efek debuff yang dimiliki karakter ini sangat bagus untuk melawan bos dan monster elit.Selain itu, Silver Wolf juga membuat karakter apapun yang Sobat miliki bisa memecahkan perisai toughness musuh. Tak perlu panik lagi jika elementl karakter yang dipakai dan toughness musuh tidak sesuai.Selamat bermain!