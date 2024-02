The Last of Us Part III Dipastikan Jadi Seri Terakhir

Advertisement

Jakarta: Neil Druckmann, President Naughty Dog mengatakan bahwa The Last of Us III akan menjadi game terakhir dari seri game tersebut. Hal ini sudah dikatakan pada video dokumenter pembuatan game TLOU Part II Remastered. Konfirmasi ini sendiri juga sudah didukung oleh penulis cerita dari game.Secara singkat, game ini merupakan game horror dan juga survival pada masa Post-Apocalyptic. Sekuel ini juga game lanjutan dari game sebelumnya, sehingga para pemain yang ingin mengikuti cerita dari game kedua ini wajib untuk memainkan game pertamanya.Karena memang game pertama dari seri ini memang menjadi awal dari segala konflik yang ada dari TLOU II. Kemudian, sebagian besar para gamer yang memainkan game ini juga mengatakan bahwa game ini memiliki alur cerita yang dikemas cukup maksimal, sehingga banyak pemain yang cukup gembira mendengarkan bahwa akan adanya TLOU III.“Cerita sudah selesai. Yang membuat kami sangat senang bekerja di Naughty Dog adalah kami tidak harus membuat game ketiga, melainkan kami memang ingin membuat game ketiga,” jelas Neil.Berdasarkan penjelasan Neil, Tommy akan menjadi tokoh utama. Mengingat bahwa Tommy merupakan kakak dari Joel yang telah dibunuh oleh Abby dalam game keduanya. Bahkan, hal ini menjadi salah satu hal yang sangat diinginkan oleh Neil, yakni menjadikan Tommy sebagai tokoh penting dalam cerita.Hanya saja, Neil sendiri belum bisa mengonfirmasi bahwa cerita Tommy akan ada dalam sebuah format game atau melalui serial televisi yang dibintangi oleh Pedro Pascal dan juga Bella Ramsey.Dari informasi ini bisa disimpulkan bahwa para gamer dan penggemar sudah dipastikan mendapatkan The Last of Us III, dan itu akan menjadi game terakhir dalam seri ini. Bagi para pemain yang memang ingin memainkan game The Last of Us maka bisa menggunakan platform PS4, PS5, dan untuk player PC hanya bisa memainkan seri yang pertama.