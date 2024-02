Bermain The Last of Us II Remastered ala Arcade

Advertisement

Kesimpulan

Platform Playstation 5 Developer Naughty Dog Publisher Sony Interactive Entertainment Tanggal Rilis 19 Januari 2024 Genre Adventure, Horror, Survival, Action

8.5 The Last of Us Part II Remastered Plus Grafis meningkat

Banyak mode bermain baru

Bisa pakai banyak karakter

Ada Guitar Freeplay Minus Cocok jadi DLC saja

Jakarta: Naughty Dog sudah mengumumkan bahwa para pemain sudah bisa mendapatkan game The Last of Us Part II versi Remastered. Game versi tersebut memang hanya bisa didapatkan melalui platform Playstation 5, dan belum diindikasikan masuk ke versi PC seperti yang sudah dilakukan pada TLOU Part I Remastered. Kemudian, TLOU II Remastered terbaru ini juga menghadirkan mode bermain terbaru, dan mode ini menjadi salah satu yang ditonjolkan oleh Naughty Dog.Maka dari itu, kami tidak akan terlalu membahas segi alur cerita, karena memang dari segi alur cerita sama sekali tidak ada perbedaan, mengingat ini merupakan game versi remastered, bukan merupakan game versi remake seperti yang sudah dilakukan Capcom dari game Resident Evil Remake Series. Berikut adalah review TLOU Part II Remastered yang dilakukan redaksi teknologi Medcom.id.Secara singkat, alur cerita memang sangat sama, hanya saja yang dibedakan adalah segi grafis yang diberikan. Walaupun dengan alur cerita yang sama, kamu tetap bisa menikmati peningkatan grafis yang cukup signifikan dari TLOU Part II versi original. Kamu bisa merasakan banyak detail yang dipoles menjadi lebih baik.Jadi, Naughty Dog memang secara khusus memberikan kesan ‘Remastered’ pada petualangan Ellie dan Abby yang saling mengejar pembalasan dendam. Bahkan, game ini sendiri menjadi salah satu game yang mampu menarik kembali para pemain yang sudah tidak memainkan game ini dengan jangka waktu yang panjang. Tidak hanya itu, dengan hadirnya versi remake, Naughty Dog berhasil menggaet segelintir pemain baru yang ingin mencoba mengikuti cerita ini.Kemudian, masuk ke hal-hal baru yang ada dalam versi remastered ini, yakni No Return. Secara singkat, ini merupakan sebuah mode yang memungkinkan para pemain untuk menyelesaikan berbagai stage dan tantangan yang ada. Kemudian, kamu juga diwajibkan untuk bertahan hidup selama bermain, kamu sama sekali tidak bisa mati selama melakukan Run.Jika kamu mati, maka kamu sudah gagal untuk menyelesaikan Run, dan kamu tidak mendapatkan hadiah-hadiah yang bisa kamu selesaikan melalui berbagai challenge yang sudah disediakan. Perlu kamu ketahui, yang membuat mode ini semakin diminati oleh para pemain adalah kamu tidak hanya bisa menggunakan Ellie dan Abby, melainkan kamu bisa menggunakan Joel, Tommy, Lev, hingga Dina , serta Jesse.Maka dari itu, game ini selalu memberikan kamu ketegangan selama bermain, dan juga kamu akan selalu ditantang untuk melakukan stealth mode. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan stealth mode kamu akan mendapatkan poin yang jauh lebih tinggi.Hanya saja, kamu akan diberikan persenjataan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bermain story mode. Jadi, kamu harus membelinya melalui trade post dan juga melakukan upgrade senjata tersebut melalui workbench. Pastinya, setiap karakter yang kamu gunakan akan menggunakan senjata yang berbeda.Salah satu yang ditonjolkan dari game ini adalah mode No Return, sehingga para pemain akan merasakan aksi tanpa henti. Kemudian, yang dikembangkan dari game ini sudah pasti segi grafis, karena memang kami merasakan adanya peningkatan grafis yang sangat signifikan jika dibandingkan pada versi original.Bahkan, bisa kami simpulkan bahwa game ini sebenrnya lebih cocok untuk disebut sebagai game DLC saja, dan seharusnya game ini memungkinkan para pengguna PS5 untuk melakukan upgrade jika sudah mempunyai TLOU Part II versi original.Mungkin bagi para pemain yang belum pernah bermain game TLOU Part II, game ini menjadi salah satu game yang wajib untuk dimainkan, karena memang game ini mempunyai alur cerita yang sangat apik dan bagus. Kemudian, mekanisme game story driven dari Naughty Dog memang tidak pernah gagal dalam memberikan interaktivitas yang tinggi.