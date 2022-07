Game Blockman GO Garena Gelar Pesta dan Kompetisi Bagi Kreator

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Game Blockman Go buatan Garena yang mengusung genre sandbox free-to-play akan segera kehadiran event seru termasuk kompetisi bagi pemain terutama kreator di dalamnya. Mereka akan ditantang untuk semakin aktif bermain dan kreatif dalam menciptakan dunia dan game di dalamnya.Garena mengumumkan bahwa pihaknya akan telah merilis sejumlah konten baru yang bisa dimainkan oleh gamer Blockman Go. Pertama, mode Frontline yang menyajikan gameplay multiplayer bergaya first person shooter (FPS) dan bisa menampung hingga 60 pemain di setiap pertandingan.Di mode Frontline, pemain dapat memilih bermain solo atau membentuk tim berisi empat pemain lain. Di sini tersedia ragam senjata dan kemampuan sehingga menawarkan pertempuran yang seru.Konten lain yang dirilis Garena untuk Blockman Go adalah tampilan baru untuk beberapa minigames di dalamnya, termasuk Free City RP yang hadir lebih modern dilengkapi kota baru dan 17 gedung baru, seperti kantor polisi dan pemadam kebakaran.Pemain juga dapat mencoba berbagai fitur baru seperti spray painting yang kini dilengkapi dan dioptimasi untuk mendukung interaksi antar pemain di komunitas Garena Blockman Go.Garena menggelar event in-game bernama Cyber Fest yang akan berlangsung hingga tanggal 27 Juli 2022. Di sini tersedia misi harian yang harus diselesaikan serta hadiah in-game items yang bisa dikumpulkan dengan melakukan login setiap hari.Pemain juga dapat mencoba berbagai fitur baru seperti spray painting yang kini dilengkapi dan dioptimasi untuk mendukung interaksi antar pemain di komunitas Garena. Mereka bisa menjelajahi kota Cyber Fest dan mendapatkan hadiah eksklusif dengan berinteraksi bersama influencer dan figur favorit di dalam game dengan menggunakan avatar spesial.Di tanggal 16 Juli 2022 Garena Blockman Go akan merayakan hari spesial dan menghadirkan lebih banyak in- game event dan hadiah menarik. Tidak ketinggalan Garena menyiapkan hadiah senilai RP340 juta untuk kreator terbarik dan kreatif di game Blockman Go.Kompetisi Go Creator: Party Time menyediakan kesempatan bagi kreator menciptakan minigame di dalam Blockman Go lewat platform Garena Blockman Editor. Di sini tersedia 17 katGori penghargaan dan pendaftaran dibuka hingga 4 September 2022.