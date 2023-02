AoV dan Demon Slayer Kolaborasi Lagi, Bagi-Bagi Skin Gratis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Arena of Valor bersama Garena membawa kembali kolaborasi dengan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, anime buatan Koyoharu Gotouge. Kolaborasi ini sebelumnya pernah digelar Mei 2022 silam. Istimewanya kali ini adalah AoV membagi-bagikan skin The Butterfly Mansion Girl untuk hero Alice secara gratis kepada para pemain.Kolaborasi bersama Demon Slayer kembali diadakan pada 3-16 Maret 2023 mendatang, akan membuka kesempatan ulang bagi para pemain untuk memiliki 6 skin Demon Slayer. Untuk 6 skin tersebut adalah Tanjiro Kamado (Yan), beserta adiknya Nezuko Kamado (Keera), kemudian Zenitsu Agatsuma (Murad) dengan teman berkepala babi hutan Inosuke Hashibara (Zephys).Selain itu dilengkapi dengan The Butterfly Mansion Girl (Alice), dan Demon Slayer Corp (Enzo).Hal yang membuat unik pada event ini adalah para hero yang menggunakan skin spesial dari Kimetsu no Yaiba sudah menggunakan Voice Actor/Actress atau seiyuu yang asli pada anime tersebut. Jadi, para pemain bisa merasakan sensasi anime dengan adanya suara dari para pemburu iblis itu sendiri.Para hero yang menggunakan skin Demon Slayer juga akan menggunakan skill yang sama seperti di anime serta effect yang muncul saat menggunakan Recall juga memberikan skenario yang spesial, dan tidak lupa juga terdapat animasi spesial saat menunggu di lobby.Bagi para pemain yang ingin mendapatkan skin The Butterfly Mansion girl adalah dengan melakukan collaboration puzzle yang akan segera dimulai pada 3 Maret hingga 16 Maret 2023. Pemain yang berhasil menyelesaikan event tersebut akan mendapat skin Alice secara gratis.