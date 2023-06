The Division Resurgence Hadir Tahun Ini, Sajikan Gameplay Sekelas PC

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ubisoft segera mencoba peruntungan mereka di segmen game mobile dengan menghadirkan Tom Clancy’s The Division Resurgence. Informasi terbaru menampilkan gameplay di sini bakal sekelas versi PC.Di Ubisoft Forward 2023, membagikan tanggal kehadiran game ini. The Division Resurgence bakal tersedia untuk sebagian wilayah (region) pada musim gugur tahun 2023, kisaran September.The Division Resurgence akan membuka Regional Test ada tanggal 13 Juni hingga 24 Juli 2023 untuk sejumlah negara di Eropa. Benua Asia akan mendapatkan giliran menyusul namun saat ini mereka sudah membuka pendaftaran tahap pra-registrasi.Sekali lagi, Ubisoft tidak akan menggarap dan merilis game ini sendiri. Di Asia mereka sudah menggandeng Level Infinite, publisher milik Tencent Games untuk meluncurkannya.Pada momen Ubisoft Forward 2023, Ubisoft membagikan trailer CGI dari game The Division Resurgence. Semua elemen dan gameplay dari dua seri The Division versi konsol dipastikan bakal ikut disajikan.Pemain bisa memilih beragam class dengan skill dan gadget masing-masing. Konsep open-world dengan gaya baku tembak tactical juga terlihat dibawa sepenuhnya ke dalam The Division Resurgence.Tidak hanya bermain dalam mode multiplayer melawan musuh dengan ragam jenis serangan, pemain juga masih disajikan pertempuran dengan pemain lain alias mode (PvP). Hal ini diperkuat dengan adegan pertempuran agent Division dengan agent lain.Semua mekanik dari game The Division versi PC jelas dihadirkan semuanya, kini tinggal menunggu kualitas dari visualnya yang dijanjikan bakal sekelas game versi PC.Soal kisah latar yang ditawarkan, The Division Resurgence menyiapkan cerita berbeda dari The Division 1 dan The Division 2 tapi masih berkaitan dengan dua game sebelumnya.The Division Resurgence dipastikan akan tersedia sebagai free-to-play alias game gratis yang pasti dilengkapi dengan microtransaction. Medcom.id sangat penasaran dengan janji manis Ubisoft untuk membawa franchise laris ini ke versi mobile.