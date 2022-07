Ubisoft Rilis Video Gameplay The Division Resurgence, Tidak Berbeda dari Versi PC

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ubisoft secara mengejutkan minggu lalu mengumumkan rencana mereka merilis game mobile bernama The Division Resurgence. Game ini menjanjikan narasi cerita yang baru terlepas dari versi PC yaitu Tom Clancy’s The Division 2.Di video berdurasi tiga menit 13 detik tersebut diperlihatkan gameplay dari versi Alpha yang direkam langsung dari perangkat smartphone. Di sini terlihat bahwa desain HUD yang disajikan sama seperti versi PC namun dengan kontrol yang disesuaikan.Di bagian awal diperlihatkan bahwa game ini tetap mendukung mode Co-Op Multiplayer dengan fitur mencari teammate untuk menyelesaikan misi bersama lewat nearby matchmake. Mereka tidak memberikan informasi terkait mode PvP sejenisnya juga akan dihadirkan ke versi mobile.Di bagian kontrol diperlihatkan opsi untuk menunduk, rolling, hingga bersembunyi di balik benda. Jadi pergerakan karakter akan sangat serupa dengan versi PC alias tidak ada perubahan. Hal ini akan menyajikan pengalaman baku tembak yang lebih nyata.Fitur navigasi dan minimap menuju lokasi yang misi juga diperlihatkan masih sama dengan versi PC. The Division Resurgence dijanjikan membawa specialization, class dan skill termasuk gadget yang sama dengan The Division 2 termasuk perk dan sistem upgrade equipment dan senjata.Hal tersebut juga berlaku pada ragam faksi atau musuh yang disajikan, semuanya akan membawa combat style yang berbeda tapi sama dengan versi PC. Jadi The Division Resurgence akan menawarkan versi porting yang sempurna dengan narasi baru.Ubisoft mengklaim menargetkan tidak hanya penggemar franchise The Division 1 dan 2 tapi juga gamer baru yang selama ini belum pernah memainkannya sama sekali. Sayangnya, Ubisoft belum merilis tanggal untuk The Division Resurgence menggelar closed beta test di Android dan iOS.