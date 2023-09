Game Viral Only Up Dihapus dari Steam, Developer Ungkap Alasannya

Alasan Only Up Dihapus Permanen di Steam





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tetap Bisa Dimainkan

(RUL)

Jakarta: Game yang sempat viral Only Up kini sudah tidak tersedia di Steam . Game tersebut berada di Steam selama tiga bulan sejak dirilis pada Mei 2023. Lalu apa kenapa game tersebut kini sudah tidak ada di Steam?Only Up menjadi game yang popularitasnya meledak di Twitch . Game ini banyak dimainkan oleh streamer Twitch. Mereka bersaing untuk menjadi yang tercepat menyelesaikan setiap stage.Game ini sendiri juga terkenal karena level kesusahannya. Tidak sedikit pula kemudian pemain ataupun streamer yang kapok memainkan game Only Up.Dikutip dari Steam Community, developer Only Up mengungkap alasan gamenya dihapus di Steam. Ia mengaku Only Up merupakan game pertama yang ia buat.Ia tidak menyangka game yang dikembangkannya itu akan sangat sukses. Meski begitu, game Only Up ini ternyata membuatnya sangat stres.Karena itulah, game Only Up tidak akan lagi tersedia di Steam. Hal itu ia lakukan atas keputusannya sendiri untuk mendapat ketenangan pikiran.“Game ini tidak akan segera tersedia di steam store, itulah yang saya putuskan sendiri. Yang saya butuhkan sekarang adalah ketenangan pikiran dan kesembuhan. Saya berencana untuk mengambil jeda, dan melanjutkan pendidikan saya di bidang desain game,” tulisnya seperti dikutip Medcom.id, Rabu, 13 September 2023.Meski dihapus game ini tetap bisa dimainkan bagi yang sudah pernah membeli dan menginstal game ini. Untuk pembelian baru sudah tidak bisa karena game ini tidak lagi tersedia.