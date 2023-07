Twitch Streamer Larxa Tamatkan Game Only Up! Cuma Pakai Suara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tamatkan Only Up! Cuma Pakai Suara

(RUL)

Jakarta: Twitch Streamer Larxa ikut menjajal untuk menamatkan game yang kini sedang viral Only Up!. Uniknya ia menamatkan game tersebut hanya menggunakan suara. Game Only Up! merupakan game yang sedang populer di YouTube dan Twitch. Banyak streamer game yang main untuk menjadi yang tercepat menamatkan game ini. Di Indonesia game streamer yang memainkan game ini salah satunya Windah Basudara.Game ini memiliki misi yang sederhana. Dalam game ini player harus memanjat objek-objek random seperti kuda, kapal, rak buku, teflon, bahkan VGA untuk mencapai puncak dengan delapan arena berbeda.Terlihat simpel kan? Namun setiap arenannya memiliki tantangan tersendiri yang harus benar-benar diperhitungkan. Pasalnya, salah satu langkah akan jatuh ke lokasi awal.Hal ini membuat banyak pemainnya darah tinggi karena harus mengulang dari awal. Bisa dibilang game ini merupakan game untuk menguji kesabaran.Game yang dimainkan menggunakan perintah keyboard ini berhasil ditamatkan menggunakan perintah suara oleh seorang Twitch Streamer perempuan, Larxa . Ia menggunakan perintah seperti walk, stop, go, dan cam right dan cam left untuk menggerakan.Larxa menamatkan Only Up! menggunakan perintah suara dalam waktu 7,5 jam. Ia menamatkan game tersebut dalam live streaming-nya pada 2 Juli 2023.Larxa mengakui menamatkan game Only Up! menggunakan perintah suara dibandingkan menamatkan Elden Ring. “Ketika aku bilang ini lebih sulit dibanding memainkan Elden Ring menggunakan perintah suara, aku serius,” ucap Larxa dalam streamingnya.Twitch streamer yang satu ini memang terkenal menamatkan game dengan cara agak lain. Salah satunya dengan perintah suara. Nama Larxa kemudian sangat dikenal setelah menamatkan game Elden Ring yang terkenal sulit hanya dengan perintah suara.