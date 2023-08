5 Rekomendasi Game Battle Royale Terbaik di Android

PUBG Mobile





Jakarta: Battle Royale merupakan sebuah genre atau tipe game yang menjadi salah satu favorit untuk para gamer, terkhusus pada platform Android. Selain itu, gamer mobile belakangan ini memang semakin meningkat, berbagai golongan memang sudah memainkan game mobile.Jadi, sudah tidak dipungkiri bahwa game mobile menjadi salah satu hal yang cukup besar dan berdampak. Dengan berkembangnya teknologi dan para brand juga memanfaatkan hal tersebut, sehingga kini semakin banyak HP yang mumpuni untuk bermain game yang berta.Oleh karena itu, berikut adalah beberapa rekomendasi game Battle Royale yang seru untuk dimainkan bersama dengan teman atau bermain sendiri.Sudah tidak asing lagi, ini merupakan salah satu game dengan pengunduh terbanyak dalam platform Android. Bahkan, game ini juga menjadi salah satu cabang esports yang cukup sering ditonton oleh para penggemar. Players Unknown Battleground menjadi game dengan genre Battle Royale pertama, dan pertama kali mereka hadir adalah pada platform PC.Tencent sebagai pengembang pada segmen mobile dikatakan cukup cerdas dengan membawa PUBG menjadi versi mobile. Karena memang terbukti sudah banyak pemain yang bermain game ini, bahkan banyak pemain profesional yang memanfaatkan game ini sebagai ladang mencari uang.Game ini mengajak kamu untuk melakukan peperangan melawan pemain lainnya, kamu akan terjun bebas pada suatu wilayah dan setiap wilayah sudah disediakan berbagai senjata dan sumber daya untuk bertahan hidup. Kamu dan 99 pemain lainnya akan saling berlawanan. Untuk menjadi pemenang kamu diwajibkan untuk bertahan hidup dan menyisakan kamu sebagai pemain terakhir yang hidup.Game ini juga mengajak kamu dan ketiga teman kamu untuk bermain bersama dalam mode squad. Mode ini mengumpulkan beberapa skuad yang berisikan 4 orang, dan setiap tim harus bertahan hidup hingga menyisakan satu tim atau 4 orang.Bisa dikatakan, game ini menjadi rivalitas dari game sebelumnya, PUBG Mobile. Free Fire mempunyai mekanisme bermain seperti PUBG Mobile, kamu sebagai pemain memang diminta untuk bertahan hidup dengan segala senjata dan sumber daya yang kamu temui.Game ini juga cukup populer pada industri esports, sehingga Free Fire memang cukup dikenal pada kawasan Asia, Amerika, hingga Eropa, terkhusus di Indonesia. Game ini juga sempat memberikan beberapa event menarik yang selalu memberikan para pemainnya hadiah.Perlu diketahui, kamu juga bisa bermain dengan teman melalui mode skuad dan juga duo. Jadi, bisa dikatakan game ini cukup seru jika dimainkan bersama dengan teman. Bekerjasama menjadi salah satu kunci kemenangan dari game ini.Siapa yang tidak mengenal game ini? Mungkin sebagian besar orang hanya mengetahui game ini dari PC maupun konsol. Namun, ternyata Fortnite juga hadir pada platform Android dan bisa dimainkan bersama dengan teman.Sistem battle royale menjadi salah satu selling point dari game ini, bahkan game ini juga memungkinkan kamu untuk membangun sebuah bangunan sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup dan berlindung.Jadi, game ini tidak hanya mengutamakan senjata dan sumber daya, melainkan game ini juga mengutamakan kreativitas dalam berperang dan membangun sebuah bangunan. Komunitas dalam industri game juga mengatakan bahwa game ini menjadi salah satu game dengan konsep battle royale tersusah.Terkenal dari beberapa game di konsol dan PC, Call of Duty juga mempunyai versi Android yang bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja. Game ini selain memberikan banyak mode seperti Team Deathmatch, Hardpoint, hingga Search and Destroy. Game ini menyediakan mode Battle Royale.Jadi, bisa dikatakan untuk mode Battle Royale dari Call of Duty Mobile memberikan kesan yang mirip dari Call of Duty: Warzone. Layaknya sebuah game dengan konsep Battle Royale, kamu diminta untuk selalu bertahan hidup agar bisa memenangkan pertandingan, yang membedakan dari battle royale lainnya, Call of Duty: Mobile memungkinkan kamu untuk dibantu dengan peralatan perang yang canggih. Mulai dari drone, UAV, hingga C4.Bisa dikatakan, Call of Duty: Mobile memberikan mode Battle Royale paling unik dengan aksesibilitas yang lebih luas jika dibandingkan dengan game lainnya.Mungkin untuk segi tampilan, game ini memang mirip dengan game anak-anak kebanyakan. Tapi, harus diketahui bahwa game ini ternyata selalu mengandung kekerasa, karena memang game ini merupakan game ini mempunyai konsep Battle Royale.Namun, uniknya game ini adalah kamu merupakan manusia sosis yang akan melawan manusia sosis lainnya dan menjadi pemenang. Kamu bisa bermain game ini bersama dengan teman. Kemudian, kamu juga akan dibekali berbagai senjata dan juga perlatan hingga sumber daya untuk bertahan hidup.Itulah beberapa rekomendasi game battle royale yang seru untuk dimainkan bersama dengan teman. Pastikan HP yang kamu gunakan memang mempunyai spesifikasi lebih untuk bermain game-game tersebut, karena game dengan konsep battle royale merupakan game yang mempunyai ukuran file besar.