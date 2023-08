Yuk Intip Kelebihan Kafka dan Material Upgrade Sang Ratu DoT Honkai: Star Rail

Kafka, Sang Ratu DoT





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Talent, skill, dan ultimate Kafka

Basic attack Kafka - Midnight Tumult

Skill Kafka - Caressing Moonlight

Ultimate Kafka - Twilight Trill

Talent Kafka - Gentle but Cruel

Technique Kafka - Mercy Is Not Forgiveness

Material upgrade Kafka

Material upgrade level Kafka

Material upgrade basic attack Kafka

Material upgrade skill Kafka

Material upgrade ultimate Kafka

Material upgrade talent Kafka

Kesimpulan

(SUR)

Jakarta: Kafka yang ditunggu banyak pemain Honkai: Star Rail hadir hari ini, 9 Agustus 2023. Karakter tipe nihility berelemen lightning ini menjadi karakter bintang 5 limited pertama yang fokus ke mekanik damage over time (DoT).Dalam banner limited kali ini, Kafka hadir didampingi 3 karakter bintang empat yang juga memiliki mekanik DoT atau fokus ke break effect. Mereka ialah Sampo, Serval, serta Luka yang juga baru hadir di jajaran karakter Honkai: Star Rail.Kafka sendiri memiliki skill set yang unik dan spesial. Bahkan, kehadiran salah satu pentolan Stellaron Hunters ini bisa disebut menawarkan meta baru bagi para pemain.DoT damage merupakan salah satu mekanik yang belum bisa optimal dipakai para trailblazer, kecuali di Simulated Universe. Namun, kehadiran Kafka ini bisa membuat pemain memaksimalkan mekanik DoT dalam Honkai: Star Rail.Kafka bisa langsung menginisiasi damage DoT jika musuh memiliki debuff Wind Shear, Bleed, Shock, atau Burn. Tanpa harus menunggu giliran musuh.Tak hanya itu, ultimate Kafka menanam efek Shock dan menginisiasi sepersekian damage dari seluruh DoT yang ada di semua musuh. Talent Kafka lagi-lagi masih berkaitan dengan DoT. Kafka mengeluarka follow up attack jika karakter di tim menyerang musuh, plus peluang menanam efek shock.Kafka sendiri memiliki potensi damage cukup besar. Damage yang diberikan juga semakin berlipat ganda jika Sobat Medcom menyandingnya dengan karakter DoT kuat lain.Terbukti, karakteristik Kafka berbeda dengan karakter DPS limited banner sebelumnya. Kafka memang layak menyandang titel Ratu DoT Honkai: Star Rail.Kafka merupakan karakter yang fokus ke pemaksimalan mekanik DoT. Sobat sebaiknya mempriotaskan upgrade ultimate Kafka yang menjadi sumber utama damage dari set serangannya. Bisa sambil dibarengi upgrade skill.Baru setelahnya upgrade talent dan basic attack secara berurutan. Nah, berikut penjelasan skill set dasar Kafka (eidolon 0):Basic attack pada level satu memberikan damage sebesar 50% attack Kafka. Pada level 6, damage yang diberikan sebesar 100% attack Kafka.Pada level 1, skill Kafka memberikan damage 80% attack ke target dan 30% attack ke musuh yang berada di sisi target. Jika musuh menerima efek DoT, musuh langsung menerima damage 60% dari damage asli DoT.Pada level 10, damage ke target menjadi 160% attack dan 60% attack untuk musuh di sisinya. Damage DoT yang diinisiasi Kafka juga naik menjadi 75%.Pada level 1, Kafka memberikan damage 48% attack ke seluruh musuh. Ditambah base chance 100% untuk menanam Shock dengan damage 80% attack. Efek Shock ini memberikan damage sebesar 116% attack Kafka dan bertahan untuk 2 giliran musuh.Pada level 10, damage yang diberikan naik menjadi 80% attack dan tambahan damage 100% attack dari DoT. Efek DoT Shock yang diberikan tiap giliran juga naik menjadi 290% attack.Setelah teman satu tim menyerang musuh dengan basic attack, Kafka memberikan serangan follow up. Pada level 1, damage yang diberikan sebesar 42% attack dengan 100% base chance menginisiasi Shock sesuai level ultimate.Pada level 10, damage yang diberikan menjadi 189% attack.Jika menggunakan teknik Kafka, langsung menyerang semua musuh di map dan memberikan damage 50% dari attack. Ditambah, base chance 100% menanam Shock yang mengikuti damage level ultimate.308.000 credits15 Thief's Instinct15 Usurper's Scheme15 Conqueror's Will65 Shape Shifter's Lightning Staff240.000 credits3 Obsidian of Dread8 Obsidian of Desolation11 Obsidian of Obsession6 Thief's Instinct7 Usurper's Scheme7 Conqueror's Will652.000 credits3 Obsidian of Dread15 Obsidian of Desolation30 Obsidian of Obsession9 Thief's Instinct13 Usurper's Scheme7 Conqueror's Will3 Regret of Infinite Ochema2 Tracks of Destiny652.000 credits3 Obsidian of Dread15 Obsidian of Desolation30 Obsidian of Obsession9 Thief's Instinct13 Usurper's Scheme7 Conqueror's Will3 Regret of Infinite Ochema2 Tracks of Destiny652.000 credits3 Obsidian of Dread15 Obsidian of Desolation30 Obsidian of Obsession9 Thief's Instinct13 Usurper's Scheme7 Conqueror's Will3 Regret of Infinite Ochema2 Tracks of DestinyKafka merupakan karakter pertama yang mengoptimalkan mekanik DoT. Medcom menilai Kafka future proof sepanjang Honkai: Star Rail, karena peran unik yang berbeda dengan DPS lain.Selain bisa membuat DoT menjadi sebuah meta tim baru, Sobat yang memiliki Kafka dijamin bisa memaksimalkan karakter di masa depan yang memiliki mekanik DoT.Sobat yang ragu, tak ada salahnya mencoba Kafka di stage trial. Taaruf dulu, mungkin kepincut.Selamat bermain!