Harvest Moon: The Winds of Anthos Rilis pada 26 September 2023

Jakarta: Harvest Moon menjadi game legendaris yang memang sering dimainkan oleh para penggemar di zamannya. Game yang mengajak para pemain untuk melakukan simulasi kehidupan, serta mengajak para pemain untuk membangun peternakan dan sawah menjadi game yang cukup difavoritkan oleh para pemainnya.Pada akhirnya, Natsume Inc merilis trailer perdana untuk game terbaru dari Seri Harvest Moon. Mereka akan merilis game baru tersebut dengan judul Harvest Moon: The Winds of Anthos. Sangat berbeda dari game Harvest Moon lainnya, mereka menghadirkan game Harvest Moon dengan mekanisme yang jauh lebih modern.Game ini menjadi Third-Person-Shooter (TPS), dan dengan ini para pemain akan menjadi lebih merasakan lingkungan sekitar dan mampu untuk melihat dengan jelas apa yang memang sedang terjadi. Jadi, bisa dikatakan mereka akan menghadirkan game legendaris Harvest Moon dengan mekanisme yang modern dan dibuat untuk next-gen console.Dengan menghadirkan sistem kamera TPS, para pemain bisa lebih nyaman menikmati pemandangan yang ada. Layaknya sebuah game Harvest Moon, pastinya mereka akan menghadirkan beberapa biome yang berbeda. Mulai dari padang rumput, kota, dan juga salju.Pastinya, game ini mengajak para pemain untuk bisa membuat karakter mereka sendiri. Hal ini memungkinkan para pemain untuk secara bebas menghidupkan karakter mereka dalam dunia Harvest Moon.Selain dari kamera, Harvest Moon: The Winds of Anthos ini menghadirkan sistem interaktif yang lebih aktif. Terlihat pada trailer saat pemain melakukan mancing ikan, pemain bisa mengatur kekuatan dan cara menarik ikan tersebut.Jika melihat apa yang sudah disajikan dalam trailer, game Harvest Moon terbaru ini akan menghadirkan mode multiplayer. Jadi, para pemain bisa bermain bersama dengan teman dalam membangun peternakan bersama. Ini menjadi fitur yang paling banyak diminta oleh para penggemar.Game ini juga menghadirkan beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh para pemain. Jadi, sangat disarankan ketika sedang bermain game ini gunakan sumber daya sebaik mungkin agar bisa melewati tantangan yang diberikan. Tantangan tersebut juga terlihat pada akhir trailer.Game ini akan segera rilis pada 26 September 2023 mendatang. Kemudian, game ini bisa dimainkan menggunakan platform Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, dan pastinya menggunakan PC via Steam.