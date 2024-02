Kenali 3 Power Combo yang Sangat Bermanfaat dari Game Prince of Persia: The Lost Crown

Verethragna’s Smite (Athra Surge)

Shahbaz’s Spirit (Athra Surge)

Shadow of the Simargh (Time Power)

Jakarta: Ubisoft dengan game Prince of Persia: The Lost Crown memang cukup mencapai target yang mereka inginkan. Banyak dari gamer yang memberikan kesan positif selama bermain game tersebut, sehingga banyak pemain yang mulai mencari berbagai tips agar bisa bertahan hidup sembari menikmati kisah dari Sargon.Walaupun menjadi game dengan sistem Side Scrolling, cukup mengejutkan bahwa game besutan Ubisoft tersebut mendapatkan rating yang tinggi dari PoP: The Lost Crown. Namun, untuk bisa membuat kamu menjadi lebih maksimal selama melakukan pertarungan melawan musuh, maka kamu wajib mengetahui berbagai Power atau kekuatan yang ada.Berikut adalah berbagai kemampuan atau power yang bisa kamu manfaatkan untuk melawan berbagai musuh yang ada.Ini merupakan sebuah serangan yang memungkinkan kamu bisa mengaktifkan combo lainnya, bisa dikatakan ini menjadi salah satu serangan yang cukup bisa dikombinasi dengan semua kombo yang ada. Bahkan, banyak pemain PoP menggunakan serangan ini sebagai serangan ‘Finisher’.Pada serangan ini, Sargon akan bergerak kedepan dengan cepat dan dimungkinkan bisa menghancurkan pertahanan musuh, dan secara otomatis seragan ini akan diakhiri dengan serangan damage yang signifikan. Jika kamu bisa menggunakan kombo ini dan dipadukan dengan kombo lainnya, maka kamu bisa saja menghasilkan damage yang cukup besar terhadap musuh yang kamu hadapi.Jika kamu melawan musuh yang mempunyai kemampuan terbang memang sedikit menjengkelkan, karena memang kamu diwajibkan untuk melompat dan melakukan serangan. Maka dari itu, Shahbaz’s Spirit bisa menjadi jawaban yang sangat membantu untuk melawan musuh dengan kemampuan tersebut.Dengan menggunakan kombo yang satu ini, makan dipastikan kamu bisa semakin mudah melawan musuh yang memang gemar menggunakan kemampuan terbang. Jadi, kamu sangat diwajibkan untuk menyesuaikan gaya bermain dan gaya bertarung kamu, bahkan dengan menggunakan serangan ini kepada musuh yang bisa terbang mampu menghasilkan damage yang cukup besar.Walau kekuatan ini tidak masuk dalam sebuah kombo untuk melawan musuh, hanya saja kekuatan ini bisa sangat membantu kamu untuk melawan musuh. Pada kekuatan ini, kamu bisa membuat bayangan dari diri kamu dan melakukan aktivitas secara berulang.Biasanya, jika kamu memang ingin melakukan stealthing, maka power ini akan sangat membantu. Karena memang power ini bisa sangat mengecoh musuh, dan kamu bisa langsung menyerang ketika musuh sudah memusatkan perhatian pada bayangan yang berhasil kamu ciptakan.Itulah ketiga Power Combo yang bisa kamu selalu manfaatkan dalam game PoP: The Lost Crown. Bisa dikatakan, ketiga combo tersebut merupakan combo paling mendasar dan wajib kamu kuasai agar bisa lebih leluasa melawan musuh bersama dengan Sargon.